Un premier casque pour réduire les commotions approuvé par la NFL

Ce casque, conçu par Vicis, réduit la sévérité de l'impact lorsque celui-ci heurte le sol. Selon la ligue, près de la moitié des commotions cérébrales subies par les quarts sont attribuables à ce genre d'impact. On y inclut la commotion encaissée par le quart des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa la saison dernière, lorsque sa tête a violemment heurté la surface de jeu lors d'un match du jeudi soir contre les Bengals de Cincinnati.

Nous avons analysé avec nos ingénieurs et l'Association des joueurs plus de 1000 commotions survenues sur le terrain, et nous avons maintenant un bon portrait de la manière dont ces blessures surviennent, a expliqué Jeff Miller, un dirigeant de la NFL, dans un entretien avec l'AP au sujet des impacts entre le casque et le sol. Ce casque a obtenu de meilleurs résultats en laboratoire que tout autre casque dans l'histoire pour réduire la force de ces impacts.

Le casque est 7 % plus efficace à ce niveau que le casque le plus porté par les quarts la saison dernière dans la NFL, a précisé la ligue dans une note acheminée aux dirigeants des équipes jeudi matin.

Jason Neubauer, un dirigeant de Vicis, a précisé que l'entreprise avait commencé la conception de son casque Zero2 Matrix au début de 2022.

Sa particularité, c'est que sa coquille extérieure est flexible, ce qui signifie que peu importe où se produit l'impact sur ce casque, celui-ci se déformera ou subira des dégâts afin d'absorber la force de l'impact. Ce que ça signifie pour nous, en tant que concepteurs et ingénieurs, alors que nous tentons de maximiser l'efficacité du casque contre les différents types d'impact, c'est que la force de l'impact à un endroit précis sera répartie sur l'ensemble de sa coquille , a-t-il dit.

On ignore pour l'instant combien de quarts adopteront ce nouveau casque conçu spécifiquement pour eux. La ligue et le syndicat des joueurs ont partagé les informations relatives aux expériences réalisées sur ce casque avec les équipes et les joueurs afin qu'ils prennent une décision éclairée. Le seul autre casque conçu spécifiquement pour une position à avoir été approuvé par la NFL est le Vicis Zero2-R Trench. Il a été créé pour les joueurs de ligne offensive et défensive.

La note expédiée aux équipes comprenait également les résultats des tests en laboratoire portant sur les casques autorisés en vue de la saison 2023. Miller a souligné à l'AP que les sept modèles qui avaient été chaudement recommandés par la ligue en 2020 sont maintenant fortement déconseillés, à la lumière des derniers tests.