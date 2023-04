Affaire Peng Shuai : la WTA met fin à son boycottage de la Chine

Le président et directeur des opérations de la WTA, Steve Simon, a mentionné en entretien avec l’Associated Press que même s’il n’a pas obtenu les garanties qu’il espérait – la possibilité qu’un dirigeant du circuit puisse s’entretenir directement avec Peng, et une enquête exhaustive et indépendante pour faire la lumière sur les allégations de la championne de double –, la décision a été prise, en partenariat avec la joueuse et les représentants du tournoi, d’effectuer un retour en Chine.

Notre position à ce moment-là était appropriée. Et nous le maintenons. Mais après 16 mois, nous sommes maintenant convaincus que nos requêtes ne seront pas entendues. Ainsi, poursuivre avec la même approche n’a plus aucun sens , a évoqué Simon depuis St. Petersburg, en Floride, où sont situés les bureaux de la WTA.

Nous avions besoin d’une nouvelle approche. De cette manière, nos membres estiment qu’il est temps de reprendre notre mission en Chine, où nous croyons toujours que nous pouvons avoir un impact positif, comme ç’a été le cas depuis 20 ans, tout en nous assurant que nous n’abandonnerons pas Peng. En étant de retour (en Chine), nous espérons que nous pourrons enregistrer des progrès.

Bien que personne n’a vu Peng en public depuis ses apparitions contrôlées lors des Jeux olympiques de Pékin en février 2022, Simon a indiqué que la WTA a reçu des garanties de son entourage, avec lequel nous sommes en contact, certifiant qu’elle est en sécurité et qu’elle vit avec sa famille à Pékin .

Il a ajouté que le circuit a obtenu l’assurance de l’Association chinoise de tennis, l’organisation qui chapeaute le sport au pays, qu’il n’y aura aucun problème avec nos athlètes et notre personnel pendant nos tournois dans la région .

Simon a dit que ce changement d’approche était une décision d’entreprise et a rappelé que la grande majorité des athlètes ont appuyé la décision de retourner là-bas… et estimaient qu’il était temps qu’on le fasse .

La portion du calendrier qui se déroulera en Chine devrait être révélée d’ici quelques semaines, a mentionné Simon. Elle commencera en septembre et comprendra les finales de la WTA à Shenzhen ainsi que d’autres escales similaires à celles en vigueur en 2019 avant que la pandémie de coronavirus entraîne l’annulation de nombreux tournois.

Au début du mois, la Fédération internationale de tennis (ITF) avait annoncé la relance de ses tournois en Chine.