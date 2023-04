Musetti renverse Djokovic à Monte-Carlo

Novak Djokovic, grand favori en l'absence de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, a été éliminé jeudi dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par l'Italien Lorenzo Musetti, 16e tête de série, 4-6, 7-5 et 6-4.

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, le Serbe ne s'est imposé que deux fois sur la terre monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n'y a plus dépassé les quarts.

Musetti affrontera maintenant son compatriote Jannik Sinner (no 7) pour une place dans le dernier carré.

Au dernier jeu, je tremblais, j'avais peur de gagner. Mais c'est normal parce que je n'avais jamais battu de numéro un mondial , a dit Musetti après la rencontre.

Portant un manchon au bras droit, Djokovic est apparu nerveux dès l'entame du match et a commis beaucoup de fautes directes (46 contre 32).

La rencontre a été interrompue pendant une heure par la pluie à 6-4, 5-7, 1-1 et 40/30 sur le service du Serbe.

Novak Djokovic pendant son match contre Lorenzo Musetti Photo : Getty Images / Clive Brunskill

De retour sur le court, le numéro un mondial avait un gros sparadrap collé derrière la cuisse gauche, mais a remporté le jeu sur un service gagnant.

Logiquement, c'est Musetti qui a réussi le bris décisif dans la dernière manche pour se détacher à 4-3.

D'un as, il s'est offert deux balles de match consécutives, mais n'a pu les convertir. À la troisième, il a commis une grosse faute directe, mais a conclu avec la quatrième.

Quant à Sinner (no 7), il l'a emporté après avoir sauvé une balle de match en deuxième manche pour ensuite éliminer le Polonais Hubert Hurkacz (no 10) 3-6, 7-6 (8/6) et 6-1.

Le joueur de 21 ans avait bénéficié de l'abandon prématuré de l'Argentin Diego Schwartzman, blessé, pour son entrée en lice au deuxième tour.

Maintenant, je suis dans le tournoi. J'avais besoin d'un tel match, a-t-il dit après sa victoire. Je suis maintenant dans le rythme. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais chaque jour je progresse.

De son côté, le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (no 2) a franchi avec succès cette même étape.

Il s'est montré solide face au Chilien Nicolas Jarry, vaincu 6-3 et 6-4 en 1 h 33 min. Il a totalement maîtrisé son adversaire en sauvant notamment ses deux seules balles de bris.

Le Grec, dont le premier match de la saison sur terre battue avait tourné court mardi lorsque son adversaire français Benjamin Bonzi avait abandonné après cinq jeux seulement, sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (no 8) qui a indiqué la sortie au Tchèque Jirí Lehecka 4-6, 6-4 et 6-1.

Ruud éliminé

En revanche, le Norvégien Casper Ruud (no 4) a été surpris par l'Allemand Jan-Lennard Struff, 100e mondial et issu des qualifications. Struff l'a emporté 6-1 et 7-6 (8/6) pour savourer sa troisième victoire sur le Norvégien.

Ruud a sauvé trois balles de match et a même pris les devants 6-5 dans la seconde manche, mais son adversaire s'est bien repris.

Casper Ruud est éliminé en huitièmes de finale du tournoi de Monte-Carlo. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Struff affrontera vendredi le Russe Andrey Rublev (no 5), tombeur de son compatriote Karen Khachanov (no 9) 7-6 (7/4) et 6-2.

L'Italien Matteo Berrettini, lui, a déclaré forfait avant son match des huitièmes de finale contre le jeune Danois Holger Rune (no 6). Le 22e à l'ATP avait souffert la veille aux des muscles obliques dans sa victoire en trois manches au second tour.

À 19 ans, Rune jouera pour la première fois les quarts de finale à Monte-Carlo et retrouvera Daniil Medvedev (no 3).

Le Danois avait remporté le Masters 1000 de Paris en novembre 2022 grâce à une victoire sur Djokovic.

Medvedev vient à bout de Zverev

Au milieu de la nuit et au terme d'un match d'une très grande intensité, le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a vaincu l'Allemand Alexander Zverev (16e) 3-6, 7-5 et 7-6 (9/7) et s'est qualifié pour les quarts de finale.

Daniil Medvedev Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Medvedev, qui affirme détester la terre battue, a bataillé plus de trois heures et sauvé deux balles de match pour se donner le droit d'affronter le Danois Holger Rune (9e) vendredi pour une place dans le dernier carré. Il avait déjà joué les demi-finales à sa dernière participation en 2019.

S'il avait été bien mentalement, il aurait pu finir deux fois le match , a dit Medvedev au sujet de son adversaire du soir.

Zverev a servi pour le match à 5-4 dans la deuxième manche, mais le Russe a aligné trois jeux d'affilée pour égaliser à une manche partout. Puis, l'Allemand a réussi le bris pour mener 5-4 et servir une nouvelle fois pour le match dans la manche décisive.

De nouveau, Medvedev est revenu, mais cette fois, les deux joueurs en sont arrivés au bris d’égalité.

Zverev s'est procuré les deux premières balles de match : il a manqué la première à 6-5 puis Medvedev a sauvé la seconde à 7-6.

Et dans la foulée, le Russe s'est offert une balle de match sur sa mise en jeu et a conclu avec un gros service gagnant.