La GPDA travaille avec la F1 pour rendre le calendrier plus écoresponsable

Le joueur de tennis a demandé au pilote de F1 quelles étaient les prochaines courses au calendrier. Russell lui a alors dit que le prochain Grand Prix aurait dû être en Chine, mais comme il a été annulé, il allait en Azerbaïdjan à la fin du mois.

Après, c'est Monaco? , demande Djokovic.

Non, il y a Miami avant , répond Russell.

Ils ne vous gardent pas vraiment sur les mêmes continents , fait remarquer le Serbe, étonné.

Non, on a déjà eu plusieurs discussions à ce sujet. Pas simple d'aller de droite à gauche, de gauche à droite , précise le Britannique en riant.

Ça doit être compliqué d'un point de vue logistique , continue Djokovic.

Le numéro un mondial à l'ATP s'est aussi inquiété des décalages horaires que doit encaisser le personnel des équipes de F1.

L'Australie, c'est le pire, c'est mortel, ça me prend une semaine à m'en remettre , précise Russell.

Charles Leclerc lors des essais au Grand Prix d'Australie. Photo : Getty Images / Mark Thompson

En tant que directeur de l'Association des pilotes de grand prix (GPDA) depuis 2021, George Russell a fait des déplacements et du calendrier un des dossiers prioritaires. Pour répondre aux défis logistiques que cela pose, mais aussi pour répondre aux préoccupations environnementales et pour qu'il soit plus écoresponsable.

Il a répété à Monte-Carlo ce qu'il avait dit en février à la presse spécialisée.

On en est rendu au point où certains décalages horaires nous assomment, également la longueur des vols en avion , avait dit le Britannique.

Le groupe Formula One ajoute en effet des épreuves dans de nouveaux marchés, des pays où l'argent coule à flots. Cette année, il devait y avoir 24 courses, mais le Grand Prix de Chine a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, explique Russell. Le calendrier de F1 est-il viable alors que nous pouvons passer du Moyen-Orient au continent américain pour ensuite retourner en Europe?

George Russell fait partie d'une direction tripartite de l'Association des pilotes, avec l'Autrichien Alexander Wurz, ancien pilote de F1, et l'avocate Anastasia Fowle (du cabinet Shoosmiths) qui a remplacé Sebastian Vettel et qui gère les dossiers juridiques.

Pour beaucoup d'amateurs, le calendrier actuel ne tient pas debout, précise Russell. Il faudrait par exemple que le Grand Prix d'Australie soit jumelé à une course au Moyen-Orient.

Le Grand Prix du Canada pourrait-il être jumelé à une autre course en sol nord-américain ? Photo : Getty Images / Dan Mullan

Autre exemple : en 2023, le Grand Prix du Canada est coincé entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix d'Autriche, et oblige les équipes à faire un aller-retour entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Y aurait-il possibilité de le jumeler à une autre épreuve sur le continent américain?

Je crois qu'on pourra améliorer le calendrier dans les années à venir, affirme le pilote Mercedes. Bien sûr, il y a des contraintes de toutes sortes, notamment liées aux saisons, à la météo, à la disponibilité des rues pour les circuits urbains.

On estime que la F1 transporte chaque année 50 tonnes de matériel dans les gros avions-cargos affrétés (une demi-douzaine pour certaines courses) qui avalent autour de 135 000 km par saison, selon le magazine français AutoHebdo, ainsi que dans les quelque 300 camions qui se déplacent de course en course.

Le matériel de l'écurie Ferrari dans le paddock du Grand Prix d'Australie Photo : Getty Images / WILLIAM WEST

En 2024, la saison devrait commencer non pas à Bahreïn, mais en Arabie saoudite pour pouvoir présenter la course le week-end du 3 mars, juste avant le début du ramadan.

En 2024, le Grand Prix de Bahreïn sera présenté plus tard dans la saison, et pourrait être jumelé aux autres courses présentées dans la région (Qatar et Abou Dhabi).

L'actionnaire majoritaire de la F1, la société d'investissements Liberty Media, dit travailler à bâtir le calendrier en regroupant les courses par zones géographiques.

La première mouture du calendrier de 2024 est dévoilée généralement après la pause estivale du mois d'août.