Les Twins rappellent le Québécois Édouard Julien

Les Twins du Minnesota ont placé le nom de Joey Gallo sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours et ils ont rappelé le Québécois Édouard Julien, mardi.

Lors des routines d'entraînement d'avant-match, Gallo n'a pas vu assez d'amélioration concernant son élongation au muscle intercostal droit.

Le joueur de premier but des Twins a raté les trois derniers matchs et son déplacement sur la liste des blessés est rétroactif au 8 avril, selon ce qu'ont annoncé les Twins.

Gallo, qui a signé un contrat d'un an d'une valeur de 11 millions $US pendant la saison morte, a maintenu une moyenne au bâton de ,278 avec 3 circuits et 7 points produits en 7 matchs cette saison.

Sa blessure ouvre la porte à Julien, qui occupe le 96e rang des meilleurs espoirs selon le site du Baseball majeur.

En huit parties avec les Saints de St. Paul cette saison, au niveau AAA, le joueur de deuxième but québécois a présenté une moyenne au bâton de ,276 avec 2 longues balles et 3 points produits.

Les Twins complètent mercredi leur série contre les White Sox de Chicago.