Manchester City a le dessus sur le Bayern de Munich en quarts de finale

Associated Press

Des buts de Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland ont mis les Citadins en contrôle de ce quart de finale après cette première manche sans équivoque à l'Etihad Stadium.

Le Bayern a pourtant amorcé cette rencontre avec une fiche parfaite dans la compétition cette année, avec huit victoires consécutives, dont face à l'Inter Milan, au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain.

Sous la gouverne de son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, le géant allemand n'a tout simplement pas trouvé de solution face à la puissante attaque anglaise.

À Lisbonne, l'Inter Milan a mis fin à une série de performances décevantes en s'imposant 2-0 contre Benfica dans le match aller de leur quart de finale.

Nicolo Barella et Romelu Lukaku ont marqué en deuxième demie au Stadium of Light pour procurer à l'Inter sa première victoire en plus d'un mois.

Le club italien se retrouve ainsi en bonne position pour atteindre le carré d'as de la compétition pour la première fois en plus de 10 ans.

Il s'agit de la première défaite de Benfica en 13 matchs de Ligue des Champions cette saison.

Les Portugais ont amorcé les qualifications au troisième tour et ont été l'une des surprises de la compétition jusqu'ici, enchaînant les victoires pour remporter un groupe difficile, dans lequel évoluaient notamment le PSG et la Juventus de Turin.

Les matchs retour de ces deux quarts de finale seront disputés la semaine prochaine.