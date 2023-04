Encore des questions pour les Canadiennes après une défaite en France

Des buts de Grace Geyoro et Léa Le Garrec ont donné le coussin nécessaire aux Bleues, qui ont cédé plus tard devant Jordyn Huitema. Un but comique en raison de l’erreur de la gardienne Constance Picaud, mais qui avait l’avantage d’être marqué dans le cours du jeu, un contexte où les Canadiennes n’avaient pas particulièrement brillé.

Le Canada s’est incliné contre la France lors d’un match amical. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Le but de Huitema a cependant amorcé le meilleur quart d’heure des Canadiennes, qui ont montré une énergie renouvelée. Jayde Rivière, en remplacement d’Allysha Chapman, a certainement gagné des points avec sa prise d’initiative, elle qui a été opérée pour une blessure au bas du corps en septembre. Évelyne Viens et Clarissa Larisey ont montré les dents devant.

Priestman avait choisi de titulariser un trident offensif composé d’Adriana Leon, Christine Sinclair et Huitema. La sauce n’a pas tout à fait pris, et Priestman devra résoudre le casse-tête Sinclair avant la Coupe du monde, même si la grande capitaine aurait bien pu (dû) ouvrir la marque dès la 5e minute contre la France.

Les Thorns de Portland, couronnées championnes en NWSL la saison dernière, ont atteint la terre promise avec, souvent, Sinclair derrière une jeune et redoutable attaquante américaine, Sophia Smith. Contre la France, et même avant, un équivalent canadien évident ne s’est pas encore dégagé. À moins que, comme dans certains matchs à Portland, la solution soit que Sinclair monte au jeu comme remplaçante.

La question du milieu de terrain demeure encore compliquée, mais le match de mardi a fourni une piste intéressante avec Sophie Schmidt, qui a abattu un boulot honnête en sentinelle derrière Jessie Fleming et Julia Grosso. La chimie n’y est toutefois pas encore, et la pression française a souvent eu raison du jeu canadien dans ce secteur. Les absences de Quinn et de Desiree Scott se sont fait sentir.

Les Canadiennes ont bien tenu défensivement en première mi-temps, en l’absence de Kadeisha Buchanan et de Shelina Zadorsky. Mais après un premier avertissement d’Eugénie Le Sommer, dont la reprise de la tête s’est écrasée sur la transversale en début de seconde période, Geyoro a puni les Rouges quelques minutes plus tard, après une action quelque peu semblable : un centre venu de la gauche de Kailen Sheridan, puis un coup de tête.

L’équipe championne olympique de 2021 aurait-elle laissé passer un tel affront? Deux actions semblables qui donnent des occasions aussi nettes? Difficile à croire. Mais ce n’est guère rassurant, surtout que mardi, deux adversaires du Canada à la Coupe du monde, l’Australie et le Nigeria, ont gagné sans accorder de but.