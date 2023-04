Le bonbon de Joël Teasdale

Il y a de ces moments où Joël Teasdale n’y croyait plus vraiment. Où jouer dans la Ligue nationale devenait irréaliste, illusoire. Puis, l’appel tant attendu a eu lieu lundi soir.

Mieux qu’un appel en fait, ce fut une discussion face à face. Martin St-Louis et Kent Hughes avaient fait le périlleux voyage jusqu’à Laval pour assister au match entre le Rocket et les Monsters.

Ils ont convoqué Teasdale et le défenseur Frédéric Allard dans le bureau de l’entraîneur Jean-François Houle pour leur annoncer la bonne nouvelle après la rencontre.

Comme l’a bien résumé Allard, les deux joueurs ont vécu un moment que tu penses qui va arriver, mais qui n’arrive jamais et, finalement, ça arrive .

Allard en sait quelque chose. Repêché en 2016, il a eu droit à un match avec les Predators en 2021, un autre avec le CH après la date limite des transactions cette saison et disputera le troisième de sa carrière à Long Island mercredi.

Le parcours de Teasdale est autre. Ses blessures au genou droit ont probablement retardé ce moment.

« C’est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout petit. Je me rappelle, je jouais dans la rue dans le rond-point en avant de chez moi avec un chandail du CH sur le dos à quatre ans. » — Une citation de Joël Teasdale

Petit saut dans le temps. Joël Teasdale, alors tout jeune membre de 20 ans de l’organisation montréalaise, contrat en poche, se prépare pour sa première saison chez les professionnels avec les entraîneurs de l’équipe à Brossard au mois d’août 2019 quand il se blesse au genou pendant une séance d’entraînement.

L’équipe annonce une longue rééducation de sept mois. Elle en durera 18. L’ancien de l’Armada et des Huskies fait alors ses débuts avec le Rocket en février 2021, en pleine pandémie. Il amorce sa carrière avec brio, récolte 18 points en 26 matchs dans la Ligue américaine, puis, le 23 avril, son monde s’écroule.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La même blessure, le même genou, une deuxième opération en si peu de temps.

C’est sûr qu’à ma deuxième blessure au genou, j’ai peut-être pensé un peu que je n’étais pas dû. C’était un gros coup dur. Une deuxième opération en moins de deux ans. Mais mon caractère est une de mes forces. Je sors toujours plus fort de ces épreuves-là et je l’ai démontré encore une fois , a-t-il expliqué aux journalistes mardi juste avant de prendre son envol pour New York où le rejoindront trois de ses amis pour assister au duel contre les Islanders.

Teasdale a maintenu le cap les années suivantes sans dévier de sa trajectoire, de son objectif. Il n’a jamais commencé à éplucher les programmes scolaires pour savoir ce qu’il pourrait faire de sa peau si jamais le hockey professionnel ne lui convenait plus.

Kinésiologie, administration, biochimie? Très peu pour lui. En tout cas, pas pour le moment.

Je suis un peu trop passionné par le hockey , a-t-il laissé tomber.

Cette saison-ci avait plutôt mal commencé. L’ancien des Huskies et de l’Armada dans la LHJMQ n’avait que 2 passes après ses 13 premiers matchs. Il a fini par se mettre en marche et a depuis inscrit 36 points, dont 23 buts, en 44 rencontres.

« Quand Martin (St-Louis) et Kent (Hughes) m’ont rencontré hier, ils m’ont dit que c’était pour me récompenser pour cette année, pour me donner un petit bonbon. » — Une citation de Joël Teasdale

Anciennement, au Québec, c’était plutôt le jambon de Pâques. Va pour le bonbon Joël.

Je suis content pour le joueur. C’est un kid qui travaille fort. Il a une bonne année à Laval, je suis content qu’il aille des games dans la Ligue nationale , a ajouté St-Louis.

Les leçons de la saison

La saison de Jordan Harris, à l’image de bon nombre de ses collègues, a pris fin prématurément. Le défenseur américain a donc pris le temps de jaser de sa campagne recrue avec les journalistes venus à sa rencontre mardi matin.

Toujours affable, plein de bons sentiments, Harris a tracé les grandes lignes qui démarquent la LNH des rangs universitaires, outre l’évident niveau de jeu. Au premier chef, l’épuisement qui vient avec une saison de 82 matchs.

Jordan Harris et Rem Pitlick (32) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Harris n’en avait jamais joué plus de 39 en une année avant l’an dernier. En 2021-2022, l’arrière du Massachussetts en a disputé 49 (39 à Northeastern et 10 avec le Tricolore). Il a dû augmenter la cadence à 65 matchs.

Je faisais des blagues avec le coach et je lui disais que c’était la première fois que j’avais vraiment à boire du café et à faire des siestes. À l’université, je n’en avais pas besoin. On jouait seulement deux fois par semaine. Ce sont des petites choses qui se passent dans les coulisses auxquelles tu ne penses pas, mais de passer de 40 à 82 matchs, ça demande de l’ajustement dans la façon dont tu prépares ton corps. C’est une des leçons de la saison , a fait valoir le jeune homme de 22 ans.

Parmi les autres leçons, il a noté le niveau de compétitivité incomparable et les défis de la constance. Pour atteindre tout ça, il a lui aussi étudié des extraits vidéo envoyés par Adam Nicholas, ce dont il commence à se faire une spécialité.

On va se lancer un club vidéo, pas un club de lecture. J’ai demandé à Adam si on devait lui apporter des extraits toutes les semaines nous aussi , a-t-il lancé.

Petit plaisantin.

En rafale

Samuel Montembeault sera devant le filet du CH mercredi soir contre les Islanders. Même si St-Louis n’a rien voulu confirmer, le Québécois a laissé tomber qu’il y serait probablement face aux Bruins le lendemain au Centre Bell.

Jake Allen accompagne l’équipe à l’étranger. Le CH n’a donc pas eu à rappeler qui que ce soit, voire même à offrir un contrat d’un jour à un portier en dilettante.

Par ailleurs, St-Louis a confirmé qu’il avait été approché par Hockey Canada pour faire partie du groupe d’entraîneurs lors du prochain mondial senior disputé en Finlande et en Lettonie le mois prochain. L’entraîneur n’a pas voulu affirmer qu’il avait refusé l’offre, mais plutôt qu’il avait simplement mis fin aux discussions.

Une légère nuance, un résultat semblable : le Québécois retournera au Vermont auprès de sa famille. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a expliqué sa réflexion.