Le botteur David Côté avec les Alouettes jusqu’à la fin de la saison 2024

Lors de la saison 2022, Côté a réussi 44 de ses 51 placements tentés. Son taux de réussite de 86,3 % l'a placé au 4e rang de la Ligue canadienne à ce chapitre.

Le botteur de 26 ans en était seulement à sa deuxième saison professionnelle. Il a terminé au 1er rang de la LCF avec 16 placements de plus de 40 verges.

Le 20 août 2022, il a réussi à Montréal un placement victorieux de 48 verges lors du dernier jeu du match, dans une victoire de 29-28 face aux Tiger-Cats de Hamilton, grands rivaux de division des Alouettes.

Côté s'est aussi acquitté de la tâche des bottés d'envoi, conservant une moyenne de 62,4 verges sur 70 bottés en 2022.

Lors des deux rencontres éliminatoires des Alouettes, l'ancien joueur du Rouge et Or de l'Université Laval a réussi six de ses sept tentatives de placement, en plus de conserver une moyenne de 58,9 verges sur sept bottés d'envoi.

Depuis son arrivée à Montréal, ce jeune homme n'a cessé de nous impressionner par son talent et son sang-froid, ce qui fait la force des bons botteurs, a expliqué le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Nous sommes extrêmement heureux de nous assurer de pouvoir compter sur ses excellents services pour encore plus longtemps.

Choix de cinquième tour (45e au total) des Alouettes lors du repêchage canadien de 2021 de la LCF, Côté a été nommé le joueur le plus utile des unités spéciales ainsi que la recrue par excellence des Alouettes quelques mois après son arrivée.