« Je vais m’en souvenir toute ma vie » - Derek Gee

Passer de l’euphorie à la vive déception en quelques secondes. C’est ce qu’a vécu le cycliste canadien Derek Gee lors de la prestigieuse course cycliste Paris-Roubaix, dimanche; course surnommée « l’Enfer du Nord », en raison de ses 29 secteurs pavés.

Un texte de Sébastien Boucher

À sa première participation, Gee s’est non seulement glissé dans l’échappée, mais il était en tête de ce groupe lors de l’entrée dans la Trouée d’Arenberg, le plus mythique des secteurs pavés de la course.

La partie dont je vais me souvenir toute ma vie, c’est l’entrée dans la Trouée d’Arenberg , décrit Gee, en entrevue avec Radio-Canada Sports. Entrer dans la forêt, ça donnait une impression de tunnel. Et avec la présence de tous les partisans, ça créait un mur de bruit. C’est un sentiment que je n’oublierai jamais.

Le coureur originaire d’Ottawa est toutefois passé rapidement de l’euphorie à la déception, en quelques secondes. 300 mètres sur ces mauvais pavés et son pneu avant avait crevé. Il avait littéralement déjanté. Une malchance captée par les caméras de télévision.

Le cycliste canadien est victime d'une spectaculaire crevaison dans la Trouée d'Arenberg. (Images : Flobikes)

C'est cruel , reconnaît Gee au sujet de sa mésaventure. C’est d’autant plus décevant que la sélection de la course se fait à ce moment, dans Arenberg. J’avais la chance de m’accrocher au groupe des meilleurs, composé du (futur vainqueur) Mathieu van der Poel, Wout van Aert, qui revenait sur nous. Qui sait jusqu’où j’aurais pu me rendre.

Malgré la crevaison, il n’a pas chuté, un exploit. J’ai eu plusieurs compliments concernant mon maniement de vélo, mais honnêtement, j’ai eu beaucoup de chance , dit-il humblement.

« Ça frappait tellement fort que je ne pouvais pas lever la main pour appuyer sur les freins. Je devais laisser mes mains sur le dessus de mon guidon. J’attendais que les pavés me ralentissent. » — Une citation de Derek Gee

À ce moment, sa course prenait une tout autre dimension. Le cycliste d’Israël-Premier Tech a dû patienter six minutes et demie avant d’être dépanné par la voiture d’équipe, celle-ci étant coincée derrière une chute qu’elle ne pouvait contourner étant donné l’étroitesse de la route.

De voir mes chances disparaître, debout sur le bord de la route, c’était beaucoup d’émotions.

Premier arrivé, dernier parti

Après avoir été le premier à rouler sur les pavés de la Trouée, il était le dernier à sortir de ce secteur de 2,3 kilomètres.

Il était seul. À 91 kilomètres de l’arrivée. Mais pas question d’abandonner.

La chose avec Paris-Roubaix, c’est que de compléter la course, c’est spécial , admet Gee. Je voulais rouler dans le vélodrome à Roubaix. À moins d’une blessure, je savais que je terminerais la course.

Il a roulé pratiquement seul jusqu’au vélodrome extérieur de Roubaix. À son entrée, ils étaient sur le podium et l’hymne national du vainqueur résonnait , raconte celui qui a terminé 135e. Malgré tout, c’était spécial. Je me disais : désolé les gars, je veux juste ma course!

Dans le cyclisme professionnel, il y a deux courses que les cyclistes veulent absolument compléter, peu importe leur niveau d’expérience, peu importe leur position : le Tour de France et Paris-Roubaix.

C’est tellement difficile comme course. La compléter, c’est un accomplissement , explique-t-il.

Gee l’a complétée tout juste dans les temps. Pour figurer au classement final, il y un délai limite à respecter et le Canadien a réussi par 34 secondes. J’étais agréablement surpris d’apprendre que j’avais respecté les délais , avoue-t-il, sourire en coin. Je voulais compléter, retard ou non. J’y rêve depuis que je suis enfant.

Une première heure de course à plus de 50 km/h

Les directeurs sportifs de l’équipe Israël-Premier Tech qui étaient en fonction dimanche connaissent bien cette épreuve. Le Canadien Steve Bauer a terminé 2e en 1990, à un centimètre de la victoire, et Dirk Demol l’a remportée en 1988.

Avant la course, les deux directeurs sportifs ont suggéré à Gee d’essayer de se glisser dans l’échappée. Un avantage sur une course où la bataille pour le positionnement est intense au sein du peloton. Mais toutes les équipes en connaissent l’avantage.

C’est l’échappée la plus difficile à prendre , admet Gee. C’est la première fois qu’on me demande de prendre l’échappée et c’est sur la course où c’est le plus difficile de le faire !

Résultat : la première heure de course s’est faite à une moyenne de plus de 50 km/h. Une heure à plus de 50 km/h! Après 50 kilomètres, je me suis laissé descendre derrière le peloton en me disant, il n’y aura pas d’échappée aujourd'hui , reconnaît Gee, qui s’est lancé trois ou quatre fois avant de partir dans le bon coup.

Ce bon coup est parti après 80 kilomètres et un peu plus d’une heure et demie de course. Ils étaient quatre. Et Gee y était.

J’ai dû me pincer quelques fois pour réaliser : je suis dans l’échappée sur Paris-Roubaix. C’était incroyable !

Saison d’apprentissage

Derek Gee n’est aucunement amer de sa mésaventure de dimanche, au contraire. Le cycliste de 25 ans en est à sa première saison au niveau World Tour, le plus haut niveau du cyclisme sur route (même si l’équipe Israël-Premier Tech n’a plus sa licence WT, elle participe à toutes les courses).

Gee s’est lancé dans les épreuves sur route l’an dernier, lui qui s’était davantage consacré au cyclisme sur piste dans les années précédentes. Il a d’ailleurs participé aux Jeux de Tokyo, à l’été 2021, où il avait terminé 5e avec ses coéquipiers canadiens lors de la poursuite par équipe.

Sa passion était toutefois la route. Après les championnats nationaux sur route de 2021, où il a terminé 3e, derrière Guillaume Boivin et Antoine Duchesne, l’équipe Israël-Premier Tech l’a invité au sein de son équipe de développement, avec laquelle il a roulé en 2022.

Cette année, il a été promu au plus haut niveau, avec en poche un contrat jusqu’en 2025, qui illustre à merveille tout le potentiel que l’équipe voit en lui.

Pour atteindre ce potentiel, le principal défi de Gee est d’apprendre à frotter au sein du peloton, la bataille du positionnement, qui peut être intimidante pour un nouveau venu.

Il doit également arriver à reproduire sa puissance acquise sur la piste, sur des courses de 5-6 heures, développer une résistance à la fatigue, mais ça vient avec le temps, l’expérience.

Même s’il a pris une pause de la piste depuis les Jeux de Tokyo, Gee espère retrouver l’équipe canadienne sur piste cet été et participer à la poursuite par équipe lors des Championnats du monde en Écosse, début août.

Et il adorerait participer aux Jeux de Paris dans la même épreuve.