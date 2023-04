Quelles équipes sont les anti-Bruins?

Cela dit, si la formidable équipe de Jim Montgomery parvient à soulever le précieux trophée, elle sera sans l’ombre d’un doute, parmi les cinq grands circuits du continent, la meilleure équipe d’une saison à confirmer son niveau d’excellence en éliminatoires, comme elle a déjà gagné 63 de ses 80 matchs. Les exemples de grandes équipes qui s’écroulent pendant le tournoi d’après-saison sont nombreux, et les meilleures d’entre toutes ne sont pas épargnées.

Logiquement, l’exemple inverse existe aussi. En hommage au caractère parfois aléatoire des éliminatoires – comme quoi les Bruins ne démériteront pas, peu importe ce qui arrive dans les prochaines semaines –, voici les pires équipes de saison qui ont été couronnées championnes, avec l’aide des dossiers du site Champ or Chump.

LNH

Les Blackhawks de Chicago de 1937-1938 ne sont pas bons. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Mais il faut être particulièrement mauvais pour être l’une des deux (!) équipes exclues des séries à l’époque, et Chicago s’accroche tout juste au bord de ce gouffre d’incompétence avec sa fiche de 14 victoires, 25 défaites et 9 matchs nuls, ou un désolant pourcentage de réussite de 29 %.

Chicago crée une première surprise en battant le Canadien en prolongation dans le match ultime et prend rendez-vous avec les Americans de New York, eux aussi écartés de justesse.

En grande finale, les Blackhawks sont les négligés contre les Maple Leafs de Toronto. Mais ils réussissent à voler le premier match au Maple Leaf Gardens et gagnent la série 3-1 en remportant les deux matchs au vieux Stadium de Chicago. L’année suivante, la LNH imposera le format au meilleur de sept matchs en finale. L’histoire ne dit pas si c’était pour éviter d’autres scénarios miracles comme celui-ci.

MLB

L’été 2006 n’est pas mémorable à Saint Louis. Les Cardinals ne perdent que 8 de leurs 25 premiers matchs et abordent le mois de juin avec un enviable dossier de 34-19. Mais les séries de défaites se multiplient, tout comme les blessures, et les Cards termineront leur saison avec un bilan de 83-78 qui les aurait exclus des éliminatoires dans toutes les divisions du baseball majeur, sauf la leur.

Les Cards arrivent dans leur série de division contre les Padres de San Diego en titubant, mais ça leur suffit. Ils remplissent leur mission au bout du quatrième match. La série de championnat contre les Mets de New York est plus corsée. C’est 1-1 au début de la neuvième manche dans le septième match quand Yadier Molina claque un circuit de deux points. Quelques minutes plus tard, Adam Wainwright lance une dernière prise à Carlos Beltran, et ses coéquipiers se jettent sur lui pour fêter l’improbable qualification.

Les Tigers de Détroit, qui ont gagné 12 matchs de plus que Saint Louis cette saison-là, sont les favoris de la Série mondiale, mais les Cards remportent le premier match au Michigan et s’imposent dans les trois rencontres qui ont lieu dans leur stade.

NFL

Eli Manning a mené les Giants de New York à la victoire au Super Bowl en 2012. Photo : Getty Images / Al Bello

À peine 9 victoires en 16 matchs. Un dossier défensif digne des cancres de la NFL. Les Giants de New York de 2011 n’avaient pas vraiment de raison d’atteindre le Super Bowl. Mais ils avaient Eli Manning.

Après une victoire facile contre les Falcons d’Atlanta, le quart-arrière rehausse encore son jeu contre les Packers. Il récolte 330 verges de gains par la passe et trouve trois coéquipiers pour des majeurs. Manning connaît un match plus compliqué en finale de la Nationale contre les 49ers de San Francisco, mais une victoire en prolongation prépare une reprise du Super Bowl tenu quatre ans auparavant, quand les Giants avaient bousillé la saison parfaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Au quatrième quart, Manning orchestre une série à l’attaque qui se termine quand les Patriots laissent Ahmad Bradshaw inscrire un touché avec 57 secondes à jouer, ce qui porte la marque à 21-17 et donne en théorie le temps à Tom Brady de pousser son attaque vers la victoire. Mais les Giants tiennent bon et deviennent la première équipe à gagner un Super Bowl après avoir donné plus de points à l’adversaire qu’elle en a marqué pendant la saison.

NBA

L’hiver terrasse presque les Bullets de Washington de 1977-1978. L’équipe de la capitale présente une fiche tout à fait respectable de 20-13 lorsque la nouvelle année s’amorce, mais les défaites commencent alors à s’accumuler, et les Bullets tutoient le rendement de ,500 en février avant de se relancer en mars. Leur dossier de 44-38 n’est pas une catastrophe, mais ce n’est pas celui d’une équipe championne de la NBA.

Après une victoire logique au premier tour contre Atlanta, les Bullets s’offrent deux champions de division, les Spurs de San Antonio et les 76ers de Philadelphie, pour prendre rendez-vous avec les SuperSonics de Seattle, qui ont surpris la meilleure équipe de la saison, les Trail Blazers de Portland.

Les deux modestes finalistes font durer le suspense jusqu’au septième match, et les Bullets s’emparent de leur unique championnat. Devenus les Wizards, ils demeurent la seule équipe à avoir réussi le tour de magie de triompher en finale de la NBA avec à peine 53 % de victoires dans une saison.

MLS

Le Real Salt Lake a vaincu le Galaxy de Los Angeles en finale de la Coupe MLS en 2009. Photo : Getty Images / Harry How

Quand on cherche les grandes équipes de l’histoire de la MLS, l’exercice 2009 n’est pas riche. Le Real Salt Lake est la pire équipe à accéder aux éliminatoires cette année-là et n’a gagné que 11 de ses 30 matchs. La meilleure, Columbus, en a gagné 13.

Ces deux équipes se retrouvent justement au premier tour éliminatoire, et Salt Lake s’impose 4-2 au total des buts. L’équipe de Jason Kreis, comme si un cynique avait écrit le scénario du reste de son parcours, gagne la finale d’association contre le Fire de Chicago et la grande finale contre le Galaxy de Los Angeles aux tirs au but.

Dans le seul circuit nord-américain où les matchs nuls sont encore monnaie courante, accéder aux éliminatoires avec un pourcentage de victoires inférieur à 50 % n’a rien d’anormal. Mais gagner 36 % de ses matchs et soulever la coupe MLS? Du jamais vu.