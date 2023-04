Marie-Pier Houle prête à saisir sa chance

Dans tous les sports, les occasions de disputer une grande finale ou de mettre la main sur un titre mondial sont rares. Marie-Pier Houle ne veut donc pas laisser filer sa chance.

Cette soirée du 22 avril constituera de loin le plus grand rendez-vous de sa carrière. Dès samedi, elle et son équipe prendront la direction de Cardiff, au pays de Galles, d’où elle espère rapporter la ceinture vacante.

Ça va super bien. J'ai vraiment hâte de partir. J'ai hâte qu'on soit là, toute l'équipe, ensemble. Qu'on parte, qu'on embarque dans l'avion puis qu'on arrive là-bas, puis qu'on vive une journée à la fois là-bas. J'ai hâte de vivre l'ambiance , a reconnu la boxeuse de 32 ans.

Elle ajoute que sa préparation s’est bien déroulée, même si elle n’a pas le luxe de se concentrer uniquement sur son sport parce qu’elle doit jongler avec son horaire de travail en tant que technologue en physiothérapie, pour Évolution Physio, à Terrebonne.

Déjà elle ne s’en fait pas avec le décalage de 5 heures, puisqu'elle s’est déjà rendue en Pologne pour livrer des combats à l’époque où elle boxait dans les rangs amateurs.

J'ai la chance d'avoir des employeurs super conciliants. Ils sont fiers de moi et ils m'encouragent énormément là-dedans. Je réussis à organiser mon horaire justement pour ne pas avoir à travailler à temps plein. J’ai fait environ 30 heures réparties sur une semaine de 4 jours , a expliqué celle qui s’apprête à livrer le premier combat de 10 rounds de sa carrière.

Elle parvient ainsi à tenir une séance d’entraînement le matin avant sa journée de travail, puis une autre en début de soirée. Au cours des deux dernières semaines, elle a réduit sa semaine à trois jours de travail afin de mieux récupérer à l’approche du combat.

Marie-Pier Houle à l'entraînement avec Sébastien Gauthier Photo : Radio-Canada / Arianne Bergeron

L’enjeu est grand

Marie-Pier Houle n’est pas du genre à se mettre la tête dans le sable. Elle est très consciente de l’ampleur de l’enjeu lié à ce combat dont elle a si longtemps rêvé. Mais elle refuse de ne penser qu’à l’enjeu.

« Je voyais ça vraiment gros en parlant avec mon préparateur mental [Jonathan Lelièvre, NDLR]. Il m'a ramené à l'idée que ça reste un combat de boxe. Tout le long de mon camp, je me suis répété la même chose. Ça m'a aidé à me concentrer sur ce que je contrôle comme mon entraînement, mon alimentation, mon sommeil, ma récupération. » — Une citation de Marie-Pier Houle, boxeuse professionnelle

Houle poursuit du même souffle que cela ajoute à sa motivation. C'est sûr que je la veux cette ceinture-là. Je veux ce titre de championne du monde. Je veux revenir avec c'est sûr et certain.

Elle ne perd pas de vue que le Royaume-Uni est réputé pour les décisions souvent controversées rendues par les juges autour des rings de boxe.

Faire une différence

Au début du camp d’entraînement, son entraîneur Sébastien Gauthier a beaucoup insisté sur la possibilité d’augmenter sa capacité à lancer des coups et ainsi placer sa rivale sur la défensive.

L’approche est diamétralement opposée aux objectifs défensifs que Houle disait vouloir améliorer lors de ses deux duels précédents.

« Sébastien m'a dit : "Marie, il va falloir qu'on te prépare à donner 100 000 coups de poing de plus." On a travaillé à augmenter mon volume, énormément, à lancer, lancer, lancer sans arrêt. On a fait tellement de rounds. On a fait tellement de combinaisons. Notre objectif est d'être capables de vraiment s'imposer, de lancer des coups pour pas lui laisser la chance d’en lancer. » — Une citation de Marie-Pier Houle

Quand on lui demande de parler des armes de son adversaire dont elle devra se méfier le plus, Houle souligne deux aspects qu’elle et son équipe ont notés.

Sandy Ryan a une forte tendance à utiliser un solide crochet de gauche au foie. Houle dit avoir beaucoup mis l’accent sur les manières de contrer ou d’esquiver ce type d’attaque avec ses partenaires d’entraînement Mary Spencer er Jessica Camara.

Elle a aussi un long jab. Il ne faut pas que je reste prise dans cette distance-là. Elle a un bon jab qui semble sec , a-t-elle poursuivi.

Il faut aussi savoir que Ryan a livré un premier combat de 10 rounds à son duel précédent, en novembre dernier, quand elle a mis la main sur la ceinture WBC internationale des super-légères devant l'Argentine Anahi Ester Sanchez.

Affiche officielle pour l'affrontement entre Sandy Ryan et Marie-Pier Houle. Photo : Source confidentielle

Autrement, Houle reconnaît avoir eu de brefs entretiens avec Marie-Eve Dicaire et son entraîneur Stéphane Harnois qui viennent eux-mêmes de vivre l’expérience au pays de la boxe et des règles du marquis de Queensberry.

J’ai jasé un peu avec elle et Stéphane, quand je les ai vus au gala de Jean Pascal. Stéphane m’a dit : "Profites-en, c'est tellement l’fun là-bas. Profite de chaque moment." C'est le même esprit dans lequel que je veux aller là-bas. Je suis comme ça dans la vie.

Enfin, Marie-Pier Houle a parlé avec son cœur quand elle a décrit ce que ce combat représentait pour elle et le moment où cette chance s’offrait à elle.

« Ce combat de championnat arrive un petit peu plus rapidement que ce qu'on avait planifié, ça, c'est sûr. Mais en même temps, avec la COVID, on a tellement été retardés. Je vieillis. Je ne veux pas laisser passer des opportunités comme ça. Je suis dans les classements, j'ai mérité ma place. Je me suis battue pour me rendre jusque-là. » — Une citation de Marie-Pier Houle

Je n’ai pas lâché. J'ai persévéré. Ce combat représente beaucoup pour moi parce que c'est un accomplissement. C'est une grosse opportunité. Est-ce que c'est trop vite? Je ne pense pas. C'est une adversaire prenable.

Ce n’est pas comme si je m'en allais me battre contre une fille qui a une fiche de 45-0 et si je savais que je m'en allais là-bas me faire manger. J'ai mes chances. Elle n’est pas championne. Je ne suis pas championne, cette ceinture-là est vacante. Je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas ma place là , a conclu la boxeuse avec un large sourire rempli d’espoir.

La boxeuse Marie-Pier Houle parle de son rendez-vous à venir en championnat du monde au Pays de Galles.