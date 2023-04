Claude Giroux et Joe Pavelski atteignent le plateau des 1000 points dans la LNH

À Ottawa, Claude Giroux a marqué deux buts et une passe dans un gain de 3-2 des Sénateurs sur les Hurricanes de la Caroline, lundi.

L'attaquant est devenu le 96e joueur dans l'histoire de la LNH à réaliser pareil exploit. Le vétéran de 35 ans a amorcé le match avec 998 points.

À Détroit, Joe Pavelski a inscrit un but en deuxième période pour obtenir le 1000e point de sa carrière.

Disputant son 1248e match, il est donc devenu le 97e joueur à atteindre ce plateau. Il est aussi devenu le 10e joueur né aux États-Unis à réussir lorsqu'il a fait dévier le tir de la pointe de Miro Heiskanen.

Doublé de Claude Giroux

Giroux a d'abord récolté son 33e but de la saison à 5 min 51 s du premier vingt puis a atteint le fameux plateau avec une aide sur le but de Tim Stützle à moins de trois minutes de la fin de l'engagement.

Le capitaine Brady Tkachuk a amassé la deuxième mention d'aide sur le but et a invité ses coéquipiers à se joindre à lui sur la patinoire pour célébrer le moment.

Giroux a réussi son doublé à mi-chemin de la troisième période, brisant l'égalité de 2-2.

Le gardien Mads Sogaard a stoppé 27 rondelles et s'est montré impressionnant pour préserver la victoire des Sénateurs (39-35-7). Brett Pesce, au deuxième vingt, et Brent Burns, en troisième période, ont réussi à tromper sa vigilance.

Les Hurricanes (50-21-9) détiennent une avance d'un point sur les Devils du New Jersey (50-22-8) dans la lutte pour le premier rang dans la Division métropolitaine.

Tout indique que le suspense durera jusqu'à la toute fin de la saison. Les deux clubs concluront le calendrier avec des matchs mardi et jeudi.

Les Stars rejoignent l'Avalanche

Avec leur quatrième victoire d'affilée, les Stars et Joe Pavelski ont rejoint l'Avalanche du Colorado au sommet de la Division centrale avec deux matchs à jouer. L'Avalanche a encore trois parties à disputer.

Les deux équipes totalisent 104 points. Jason Robertson a récolté un but et deux passes. Esa Lindell, Ty Dellandrea et Jamie Benn ont marqué les autres buts des Stars.

Les gardiens Jake Oettinger et Scott Wedgewood ont repoussé un total de 19 tirs. David Perron a inscrit le seul but des Red Wings, qui disputaient leur dernier match à domicile cette saison.

Ville Husso a été remplacé par Magnus Hellberg après avoir accordé trois buts en 12 minutes 10 secondes.

Les Jets sur le seuil

Josh Morrissey a inscrit un but et a obtenu deux passes et les Jets de Winnipeg ont fait un pas important vers une qualification pour séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest grâce à une victoire de 6-2 sur les Sharks de San José.

Adam Lowry, Mason Appleton, Kyle Connor et Mark Scheifele ont tous obtenu un but et une aide pour les Jets (45-32-3). Pierre-Luc Dubois a réussi l'autre filet de la formation manitobaine, tandis que Nino Niederreiter et Dylan DeMelo ont ajouté deux mentions d'aide chacun.

À son 12e départ de suite devant le filet des Jets, Connor Hellebuyck a bloqué 19 rondelles. Le défenseur Erik Karlsson a répliqué pour les Sharks avec ses 24e et 25e buts de la saison. Il a aussi atteint le plateau des 100 points. Il est le premier défenseur depuis Brian Leetch des Rangers de New York, en 1991-1992, à atteindre ce sommet.

Les Jets (93 points) ont conclu un séjour de cinq matchs devant leurs partisans avec une fiche de 4-1-0 et présentent un dossier de 6-3-0 à leurs neuf dernières rencontres. Ils pourront obtenir la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l'Ouest s'ils enregistrent au moins un point à leurs deux dernières rencontres de la saison au Minnesota et au Colorado.

Les Flames s'éteignent

Tommy Novak a marqué le but vainqueur en tirs de barrage et les Predators de Nashville ont gardé leurs chances de participer aux séries en vie en battant les Flames de Calgary 3-2.

Zach Sanford et Egor Afanasyev ont inscrit les autres buts des Predators, qui ont deux matchs à jouer. Le gardien Juuse Saros a repoussé 42 des 44 tirs dirigés vers lui, ainsi que trois des quatre durant la séance de tirs de barrage.

Avec la victoire des Jets contre les Sharks, les Flames et les Predators devaient l'emporter pour espérer participer aux séries. Pour les Flames, Troy Stecher et Mikael Backlund ont marqué en temps réglementaire, alors que Jonathan Huberdeau a déjoué Saros en tirs de barrage.

Les 17 défaites des Flames en prolongation ou en tirs de barrage sont un sommet dans la LNH.