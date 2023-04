Claude Giroux inscrit le 1000e point de sa carrière

L'attaquant Claude Giroux a rejoint un groupe illustre en atteignant le plateau des 1000 points inscrits au cours de sa carrière grâce à une performance de deux buts et une aide dans un gain de 3-2 des Sénateurs face aux Hurricanes de la Caroline.

Giroux est devenu le 96e joueur dans l'histoire de la LNH à réaliser pareil exploit.

Le vétéran de 35 ans a amorcé le match avec 998 points et il lui a fallu moins d'une période pour ajouter son nom à la liste des marqueurs de 1000 points et plus.

Il a d'abord récolté son 33e but de la saison à 5 min 51 s du premier vingt puis mérité son 1000e point en récoltant une aide sur le but de Tim Stützle avec moins de trois minutes à jouer à l'engagement.

Le capitaine Brady Tkachuk a mérité la deuxième mention d'aide sur le but et il a invité ses coéquipiers à se joindre à lui sur la patinoire pour célébrer le moment.

Giroux a complété son doublé à mi-chemin de la troisième période, brisant l'égalité de 2-2.

Le gardien Mads Sogaard a stoppé 27 rondelles et s'est montré impressionnant pour préserver la victoire des Sénateurs (39-35-7). Brett Pesce, au deuxième vingt, et Brent Burns, en troisième période, ont réussi à tromper sa vigilance.

Les Hurricanes (50-21-9 - 109 points) détiennent une avance d'un point sur les Devils du New Jersey (50-22-8 - 108 points) dans la lutte pour le premier rang dans la section Métropolitaine.

Tout indique que le suspense durera jusqu'à la toute fin de la saison régulière alors que les deux clubs compléteront leur calendrier respectif avec des matchs mardi et jeudi.