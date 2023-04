Le Canada bat les États-Unis en tirs de barrage au mondial de hockey féminin

Jamie Lee Rattray a marqué le but vainqueur au neuvième tour de la séance de tirs de barrage et le Canada a battu les États-Unis 4-3 lors du dernier match des deux équipes en phase préliminaire du Championnat du monde de hockey féminin, lundi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les deux formations, qui ont terminé en 1re et 2e position du groupe A, tournent maintenant leur attention vers leur match de quarts de finale de jeudi.

Sarah Fillier, qui a aussi récolté une aide, Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ont inscrit les buts du Canada. Ann-Renée Desbiens a obtenu la victoire devant le filet.

Hannah Bilka, avec un but et une mention d'aide, Hilary Knight et Amanda Kessel ont marqué pour les Américaines. Aerin Frankel a subi la défaite.

Le Canada menait 3-1 avec 2:27 à faire au match à la suite du but de Stacey, marqué dans un filet désert.

À lire aussi : Le Canada retrouve les États-Unis au mondial de hockey féminin

Mais les Américaines n'avaient pas dit leur dernier mot.

Knight a marqué sur un rebond avec 39 secondes à écouler au temps réglementaire et Kessel a ensuite créé l'égalité en marquant avec 3,4 secondes.

Le Canada n'a pu profiter d'une pénalité à Knight en prolongation, avant que celle-ci ne soit frustrée par Desbiens en échappée peu de temps après.