Le Rocket signe une importante victoire

Cette victoire a permis au Rocket (31-29-10 - 72 points) de conserver une avance d'un point sur les Monsters de Cleveland (32-30-7 - 71 points) au 5e rang de la section Nord.

Les Monsters, qui ont un match en main sur le Rocket, ont signé un gain de 2-1 sur les Griffins de Grand Rapids.

Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylonen, Gabriel Bourque et Danick Martel, dans un filet désert, ont marqué les buts du Rocket. Cayden Primeau a réalisé 41 arrêts pour le jeu blanc. Son adversaire, Dustin Tokarski, a repoussé 33 rondelles sur 36 tirs.

Harvey-Pinard, qui était de retour dans la LAH après un long séjour chez le Canadien, a inscrit le premier but du match après seulement 2 min 36 s de jeu, marquant d'un bon tir des poignets en avantage numérique dès la mise au jeu en territoire offensif. Sur la séquence, il n'a fallu que deux secondes au Rocket pour profiter de la pénalité imposée aux Penguins.

Harvey-Pinard a dit qu'il ne s'agissait pas d'un match parfait pour le Rocket, mais que l'effort était là.

Nous n'avons pas connu notre meilleur match, mais nous sommes allés chercher une grosse victoire, a-t-il expliqué. J'étais excité de jouer ce match-là. Les partisans sont toujours plaisants ici, à la Place Bell.

Harvey-Pinard a eu droit à une vidéo sur l'écran géant de la Place Bell pour souligner son retour, après ses succès avec le Canadien lors des dernières semaines. Même si l'attaquant risque d'être rappelé prochainement par le Tricolore, celui-ci a apprécié la vidéo.

C'était un beau moment et c'était agréable à regarder, a dit Harvey-Pinard. J'aime cela. Je crois que c'est une bonne idée.

Le Rocket a obtenu son deuxième avantage numérique du match après 4:42 de jeu, mais les meilleures chances ont été produites par les Penguins, qui ont même obtenu une échappée à deux contre zéro.

Le Rocket a mené 17-12 au chapitre des tirs après une période durant laquelle il a dominé la majorité de l'action.

Après seulement 1:34 de jeu en deuxième période, le défenseur du Rocket Tory Dello a écopé une double mineure pour bâton élevé. Les Penguins n'ont toutefois pas réussi à profiter de cette occasion pour s'inscrire au tableau.

À la suite d'un bel arrêt de Primeau, trois joueurs ont été punis après le sifflet et les Penguins sont retournés en avantage numérique, mais les visiteurs, une fois de plus, n'ont pas réussi à en tirer avantage.

Primeau a de nouveau dû se signaler en fin de période, alors que les Penguins ont dominé les dernières minutes de l'engagement en zone du Rocket.

Primeau a réalisé un bel arrêt de la jambière droite pour conserver l'avance de 1-0 de son équipe, qui devait se défendre contre six joueurs en raison d'une pénalité à retardement.

Primeau a mentionné que l'importance du match et le soutien des partisans ont servi de motivation pour l'équipe.

Nous sommes encore dans la course pour les séries, donc c'était important d'arriver avec force pour ce match, a noté le gardien. Il fallait obtenir cette victoire. Les partisans étaient bruyants dès le début et nous avons besoin d'eux plus que jamais en ce moment.

Les Penguins ont dominé la deuxième période, décochant 20 tirs au filet de Primeau.

L'entraîneur-chef du Rocket Jean-François Houle s'est dit satisfait du travail de son gardien, surtout à ce moment-ci de l'année.

Il a été très bon, surtout en deuxième période, a dit Houle. Il a fait des arrêts clés pour nous garder dans le match. C'est le genre de performance qu'on s'attend de nos gardiens à ce genre de moment de la saison.

Obtenant un long avantage numérique à cinq contre trois, le Rocket a doublé son avance grâce à un puissant tir de la ligne bleue d'Ylonen. Anthony Richard et Mitchell Stephens ont récolté les aides sur le but, inscrit après 7:22 de jeu au troisième vingt.

Bourque a ajouté un troisième but pour le Rocket avec moins de trois minutes à faire au match et Martel a conclu le tout avec un but dans un filet désert.

Le défenseur Nicolas Beaudin n'a pas complété le match pour le Rocket, blessé au haut du corps.

Le Rocket jouera son prochain match mercredi soir, à domicile, face aux Marlies de Toronto.