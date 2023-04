Des blessures qui suscitent la réflexion

Beaucoup de questions pour un lundi pascal, on en convient. Parions que la direction du Canadien n’a pas perdu de temps pour se les poser étant donné que l’équipe battra un record de matchs manqués en raison de blessures pour une deuxième année d’affilée.

Les dirigeants y réfléchissent, les joueurs aussi.

Le Canadien a rendu disponible quatre d’entre eux, lundi, pour prendre de l’avance dans le bilan de fin de saison. Parmi les blessés – le CH avait le choix – Alex Belzile, Arber Xhekaj, Juraj Slafkovsky et Kaiden Guhle ont rencontré les médias.

Si le premier a surtout parlé de son étonnement concernant sa nomination au trophée Bill-Masterton, les autres sont revenus sur leur saison chaotique amputée par les blessures.

Le Canadien s’est attiré tout à la fois la colère de Dieu, les foudres de Jupiter et le courroux de Poséidon depuis deux ans et cette année, les plus jeunes en ont fait les frais. Voilà qui est bien malencontreux au cœur d’une campagne où le seul but organisationnel est de voir une progression collective et individuelle, particulièrement chez ceux qui transporteront l’équipe dans le futur.

Même s’ils sont tous demeurés dans l’entourage de l’équipe, même s’ils ont poursuivi leur boulot au gymnase entretemps et dans la salle de visionnage avec les entraîneurs, ces joueurs ne pourront pas rattraper ces répétitions que tu ne peux pas acheter , comme le dit si souvent Martin St-Louis.

Dans certains cas, on a senti la progression évidente. Dans d’autres, il faudra attendre un peu pour le savoir.

Prenons Slafkovsky. Le jeune Slovaque apprenait à la dure les rudiments de son métier dans la Ligue nationale avant qu’il ne se blesse au genou à la suite de coups du défenseur Ben Harpur des Rangers de New York le 15 janvier.

Il n’avait aucun point à ses 15 derniers matchs et une fiche de -12. Il se sera écoulé environ huit mois quand il jouera des matchs à nouveau. C’est à se demander s’il ne faudra pas reprendre l’enseignement depuis la case de départ.

J’ai déjà pris quelques galons , a-t-il affirmé lorsqu’on lui a demandé si c’était à recommencer.

« Ces 39 matchs sont là. Ce n’est pas énorme, mais j’ai appris beaucoup. J’essayais de trouver mon jeu et je vais continuer de le faire. Pendant l’été, tu peux continuer à apprendre même si tu ne joues pas un match. Je ne repartirai pas du début » — Une citation de Juraj Slafkovsky

Xhekaj, lui, a eu un stage de 51 matchs pour son année recrue. Ce garçon d’une grande confiance a surpris tout le monde, sauf peut-être lui-même, en gagnant d’abord un poste au camp d’entraînement, puis par son jeu inspiré, parfois un peu brouillon, mais certes prometteur.

Il a suffisamment joué pour savoir sur quoi travailler, a-t-il confié.

Je veux mieux maîtriser mon jeu défensif pour me permettre de devenir un membre du top 4 dans cette équipe. J’ai un bon gabarit, un bon coup de patin et je fais bien circuler la rondelle. Je dois travailler sur les petits détails maintenant comme les batailles devant le filet, le positionnement, la façon dont je me sers de mon bâton. Je n’avais jamais réalisé que c’est ça qui faisait des meilleurs ce qu’ils sont. On a eu beaucoup de discussions à ce sujet avec les entraîneurs , a expliqué le colosse de Hamilton.

Choisir ses combats

Parlant d’apprentissages, Xhekaj est revenu sur sa blessure à l’épaule droite subie pendant un combat avec Vincent Desharnais des Oilers le 12 février.

Le défenseur du Canadien ne remet pas en question son style de jeu – rien ne va vraiment changer , a-t-il fait savoir – bien qu’il ait prêché une certaine sagesse. Patience serait peut-être un terme plus juste. Xhekaj n’a plus l’intention de jeter les gants à tout bout de champ après l’avoir fait 9 fois en 51 matchs cette année.

Je pense à ma carrière à long terme. À mon timing un peu plus. Le fait que je n’ai plus besoin de me prouver, j’ai l’impression de l’avoir déjà fait. Je vais continuer à jouer dur et il arrivera ce qu’il arrivera , a-t-il lancé.

Arber Xhekaj s'est fait remarquer dans son combat contre Zack Kassian, lors d'un match Coyotes-Canadien. Photo : Reuters / David Kirouac

Ce n’est peut-être pas la première facette du développement à laquelle on pense, mais c’est certainement une importante leçon.

Et puis il y a Kaiden Guhle, cette vieille âme impavide. Jamais bousculé ni désorienté. Toujours en contrôle que ce soit en survêtement, en complet, avec son équipement sur le dos, sur la glace ou devant les journalistes.

Ce ne fut qu’une moitié de saison pour Guhle (44 matchs), mais la charge de travail fut massive. Comme Xhekaj, l’arrière d’Edmonton a terminé sa dernière saison à la fin juin l’an dernier à la Coupe Memorial et il s’est taillé la part du lion avec le CH lorsqu’il était en uniforme à toujours affronter les meilleurs trios adverses.

Guhle jouait en moyenne 20 min 31 s par match, un total dépassé uniquement par Owen Power et Jake Sanderson parmi les 171 recrues de l’année. Une expérience inestimable.

À l’instar de Slafkovsky et Xhekaj, le défenseur de 21 ans a passé beaucoup de son temps libre à étudier le hockey à grands coups d’extraits vidéo fournis principalement par le directeur du développement de l’équipe, Adam Nicholas.

Des petits correctifs pour Xhekaj, un modèle à suivre pour Slafkovsky en Matthew Tkachuk. Même chose pour Guhle qui a dû regarder Josh Morrissey, Ryan McDonagh et Brandon Montour à de nombreuses reprises. On voit facilement la comparaison avec McDonagh, ancien premier choix du Canadien. Celles avec Morrissey et Montour sont plus intrigantes.

Voilà deux défenseurs dont les statistiques n’ont jamais été si belles. À 27 (Morrissey) et 28 ans (Montour), ils viennent de connaître, et de loin, la meilleure saison offensive de leur carrière avec 72 points chacun.

Leur talent n’a jamais fait de doute, mais il aura fallu attendre environ sept ans avant qu’ils n’atteignent leur plein potentiel. Le Canadien semble voir davantage en Guhle qu’un excellent défenseur défensif, faut-il croire.

Tout le monde a donc essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur dans cette campagne maudite pour en tirer le meilleur parti possible. Le développement de ces jeunes, valeur cardinale du CH dans sa reconstruction, aura-t-il été affecté par tout ça? Il faudra attendre septembre pour le savoir. Et qui se plaindra de cette petite pause?

En rafale

Slafkovsky a confirmé qu'il ne participera pas au Championnat du monde senior disputé cette année en Finlande et en Lettonie. Kent Hughes avait déjà dit publiquement qu'il ne serait pas sage de le faire dans les circonstances. Le joueur a écouté son patron.

Ce serait bizarre de juste débarquer là sans avoir joué depuis janvier. Ç'aurait été différent si j'avais pu jouer quelques matchs avant la fin de la saison. Il n’y a pas assez de temps pour être la meilleure version de moi-même.

Le Slovaque a d'ailleurs chaussé les patins pour la première fois depuis sa blessure, lundi, après l'entraînement de ses coéquipiers. Cole Caufield, opéré à l'épaule le 1er février, l'a imité.