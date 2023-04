Harvey-Pinard en mission avec le Rocket

Rafaël Harvey-Pinard veut jouer là où ça compte. Et ces temps-ci, c'est à Laval, avec le Rocket, que ça se passe dans l'organisation du Canadien.

Meilleur buteur du CH depuis son rappel le 17 janvier, l'attaquant de 24 ans a néanmoins sauté sur la patinoire de la Place Bell avec un enthousiasme débordant, en compagnie de ses anciens coéquipiers du club-école lundi.

Harvey-Pinard a marqué un impressionnant total de 14 buts avec le grand club et amassé 6 passes en 34 matchs cette saison. À Laval, il avait conservé une fiche plutôt similaire de 15 buts et 10 passes en 37 rencontres.

Je suis content d'être ici et de participer à cette poussée pour participer aux éliminatoires, a insisté Harvey-Pinard, de très bonne humeur, à quelques heures du premier de trois matchs cruciaux à domicile du Rocket durant la semaine. À ce moment-ci de l'année, c'est important de jouer des matchs qui ont un enjeu. Je vais tout donner.

Le Rocket accueille cette semaine les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton (lundi), les Marlies de Toronto (mercredi) et le Crunch de Syracuse (vendredi) pour le sprint final de sa saison.

L'équipe de Jean-François Houle détient la dernière place qui donne accès aux éliminatoires dans sa division, mais ne dispose que d'une priorité d'un point sur les Monsters de Cleveland qui ont cependant une rencontre de plus à disputer.

Les Senators de Belleville accusent un retard de deux points avec le même nombre de rencontres à jouer.

Le renvoi à Laval de Harvey-Pinard et de Jesse Ylönen, qui avait aussi fait sa place avec le CH avec une production de 16 points en 37 matchs depuis le 12 janvier, apporte beaucoup au Rocket, mais un potentiel rappel par le Canadien d'ici mercredi n'est pas exclu.

On aimerait les garder, avoue Jean-François Houle. C'est un choix qui revient à l'organisation et on sait que le Canadien est très décimé par les blessures. Je n'ai aucune idée pour la suite.

Le Canadien rend visite aux Islanders mercredi et termine sa saison au Centre Bell face aux Bruins jeudi. Harvey-PInard, lui, s'attend à demeurer à Laval.

On ne me l'a pas dit officiellement, mais je pense que je vais être ici pour la semaine, a admis le Québécois qui ne veut pas s'imposer de pression de performance en raison de ses succès à Montréal. Je veux garder mon identité. Je n'ai pas cessé de suivre le parcours du Rocket. J'envoyais des messages aux gars pour les encourager. Je vais me mettre à jour en regardant de la vidéo avec le personnel d'entraîneurs tantôt.

Je n'ai pas besoin de beaucoup lui parler, avoue Jean-François Houle. C'est vraiment simple avec lui. Qu'il soit dans la LNH, la LAH ou dans n'importe laquelle des ligues, il joue de la même manière. Je le laisse aller sur la glace et il en aura beaucoup. Son rôle est important en avantage numérique et il peut nous aider en désavantage numérique. Ylönen aussi. Ils sont capables de produire. Les deux joueurs ont apporté une belle énergie à l'entraînement. Mentalement, ils sont à la bonne place.

Le discours de l'attaquant finlandais, détenteur d'un dossier de 9 buts et 20 passes en 36 rencontres avec le Rocket cette saison, ne diffère pas en effet de celui de Harvey-Pinard.

Je suis très excité d'être ici. Je veux faire ma part pour que le Rocket participe aux éliminatoires. J'ose croire que je suis devenu un meilleur joueur durant mon passage avec le Canadien.

Lundi, Harvey-Pinard avait retrouvé son dossard no 11 avec le Rocket au lieu du 49 qu'il a porté à Montréal.

C'est bien correct. Ce n'est pas moi qui décide! , a-t-il conclu.

Primeau en poste

Jean-François Houle fera confiance à Cayden Primeau face au club-école des Penguins, déjà éliminé.

C'est un gros départ pour lui. Il a beaucoup joué dans les 2 derniers mois. C'est simple, il nous faut trois victoires et on espère une défaite d'un rival (Cleveland).

Kevin Poulin pourrait défendre la cage du Rocket mercredi contre les Marlies si le CH devait procéder au rappel de Primeau en raison de l'état de santé incertain de Jake Allen.

Les attaquants Jan Mysak et Riley McKay céderont leur place à Harvey-Pinard et Ylönen dans la formation lundi.

Le Rocket s'attend à une foule de plus de 8 000 spectateurs pour ce duel contre Wilkes-Barre/Scranton.