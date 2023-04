Andy Murray vite balayé à Monte-Carlo

Comme à son habitude, l'ex-no 1 à l'ATP s'est battu autant qu'il a pu, mais sans parvenir à prendre plus de quatre jeux à son adversaire.

Trois fois demi-finaliste sur la terre monégasque (2009, 2011, 2016) et chaque fois empêché d'accéder à la finale par Rafael Nadal, Murray n'y était plus apparu depuis 2017 lorsqu'il avait été battu en huitièmes de finale par Albert Ramos.

De son côté, De Minaur, titré à Acapulco en mars, n'avait pas encore gagné le moindre match en Masters 1000 cette saison après ses défaites d'entrée à Indian Wells et Miami respectivement face au Hongrois Marton Fucsovics et au Français Quentin Halys.

À Monte-Carlo, il affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Wawrinka survit

Plus tôt, Stan Wawrinka, 90e mondial et lauréat en 2014, s'est qualifié pour le deuxième tour en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor (35e) 5-7, 6-3, 6-4. Le Suisse de 38 ans sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (10e) pour une place en huitièmes de finale.

C'est un bonheur d'être ici... Ça n'a pas été facile. Un premier tour, qui plus est sur terre battue, il faut aller le chercher. Je m'attendais à un match difficile et il m'a fallu beaucoup de patience, il a fallu rester calme , a commenté Wawrinka.

Vainqueur de trois tournois du grand chelem et ex-no 3 mondial, Wawrinka tente de retrouver son meilleur niveau après deux saisons gâchées par des blessures.

Par ailleurs, l'Italien Matteo Berrettini, 22e mondial qui n'avait plus remporté le moindre match en Masters 1000 depuis plus d'un an, s'est qualifié lundi pour le deuxième tour à Monte-Carlo où il a dominé l'Américain Maxime Cressy (40e) 6-4, 6-2.

L'ancien no 6 à l'ATP affrontera Francisco Cerundolo (33e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale. L'Argentin s'est défait du Britannique Cameron Norrie (14e) 6-3, 6-4.

Le Serbe Novak Djokovic a été établi première tête de série. Il bénéficie d'un laissez-passer pour le second tour, tout comme le Grec Stefanos Tsitsipas (no 2), le Russe Daniil Medvedev (no 3) et le Norvégien Carper Ruud (no 4).

Rappelons que Nadal, Félix Auger-Aliassime et l'Espagnol Carlos Alcaraz ont tous déclaré forfait pour le tournoi de Monte Carlo.

Aucun autre Canadien n'est au tableau de ce tournoi.