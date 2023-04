Ons Jabeur prend sa revanche sur Bencic en finale à Charleston

La Tunisienne Ons Jabeur a remporté la finale de l'Omnium de Charleston en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-4 face à la Suisse Belinda Bencic, dimanche, pour obtenir son troisième titre sur le circuit de la WTA.

Jabeur, tête de série no 2 de la première compétition sur terre battue de la saison, a battu Bencic (no 4), qui l'avait vaincu en finale l'an dernier.

Dimanche, la Tunisienne a renversé la vapeur alors qu'elle était menée 5-3 dans la première manche, avec notamment un retour entre les jambes et deux balles de manche sauvées pour remporter le bris d'égalité.

Jabeur a brisé le service de Bencic à trois reprises lors de la seconde manche. Lorsque Bencic a frappé son ultime retour de service à l'extérieur des limites du terrain, Jabeur a levé les bras en signe de triomphe pour sa première victoire aux États-Unis.

Jabeur a perdu son service dès le premier jeu de la finale et a eu du mal à comprendre les services de Bencic.

La Tunisienne de 28 ans, finaliste à Wimbledon et à Flushing Meadows l'an dernier, est enfin de retour au plus haut niveau.

Absente du circuit en février pour subir une opération mineure , Jabeur avait été éliminée au 2e tour coup sur coup des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami.

La façon dont tu as joué aujourd'hui était incroyable , a salué son adversaire, Belinda Bencic. Tu le mérites amplement. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Le tennis est formidable avec toi.