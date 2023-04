Un plaisantin anonyme s’exclame : Mine de rien, Montréal est à seulement cinq points des éliminatoires…

Pardon?

Et Montréal a un match en main…

Un peu plus, et du café jaillissait de la bouche de ses interlocuteurs.

Comme voulait l’illustrer ledit farceur inconnu, le désespoir fait en sorte qu’on tente de s’accrocher à tout et, surtout, à n’importe quoi. On en est là.

Après la défaite de 4-0 du Bleu-blanc-noir sur le terrain du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le constat est sans appel : c’est le pire début de saison de l’équipe depuis le supplice de 2001, amorcé avec cinq échecs en six rencontres puis marqué par une intervention du gouvernement du Québec pour aider Joey Saputo à voler au secours du club.

Cela dit, l’obscur boute-en-train est-il sur une bonne piste? Y a-t-il des raisons de croire que le CF Montréal peut sauver sa saison? Voici quelques points statistiques pour faire renaître l’espoir chez le partisan le plus désabusé ou, plus probablement, pour provoquer une discussion animée (dans un balado sur le soccer offert en exclusivité sur OHdio où trois larrons débattront de ce qui va le plus mal, par exemple).

Montréal n’avait donné qu’un but de plus à l’adversaire après six matchs en 2022

Deux à Orlando et à Philadelphie, quatre au NYCFC, trois à Atlanta et à Cincinnati, puis un aux Red Bulls : le Bleu-blanc-noir était généreux au début de 2022.

Plusieurs fois, pendant les premières semaines de la saison, l’entraîneur Wilfried Nancy déplore tous les buts évitables que son équipe subit. Le groupe donne l’impression d’avoir de la difficulté à mettre en œuvre les consignes. Sur les réseaux sociaux, ça grince des dents quand l’équipe ne réussit pas à sortir le ballon proprement de derrière et en fait cadeau à l’adversaire, qui marque.

L’entraîneur et ses joueurs soulignent combien les matchs ne sont pas le reflet du bon travail réalisé à l’entraînement, comme le fera Aaron Herrera un an plus tard après le sixième match de la saison. Mais ça finira par cliquer pour le Bleu-blanc-noir de 2022, qui terminera l’année au 2e rang de l’Est et atteindra la demi-finale d’Association.

Contre-argument : le bilan défensif après 6 matchs en 2022 (15 buts accordés) était le pire du club en 10 saisons habituelles , donc en excluant 2020, jusqu’à cette année. En revanche, le rendement offensif (11 buts marqués) est le meilleur depuis l’entrée en MLS, tandis que celui de cette saison (3 buts, tous contre Philadelphie) est largement le pire.

Montréal a joué cinq de ses six matchs à l’extérieur

Ce n’est pas une excuse , a insisté Hernán Losada après le match en Nouvelle-Angleterre, mais le début du calendrier mérite quand même qu’on s’y penche. Après tout, dans ce début de saison un peu compliqué de 2022, Montréal avait aussi dû jouer cinq de ses six premières rencontres sur les pelouses adverses.

Mais c’est la suite qui importe : l’an dernier, les Montréalais ont gagné leurs trois premiers matchs au stade Saputo, ce qui leur a permis de prendre un rythme qui s’est certes brisé au début de l’été, mais qui a propulsé l’équipe une première fois vers le trio de tête dans l’Est.

Quatre des cinq prochains matchs de Montréal dans la MLS auront lieu au stade Saputo. L’équipe n’ira jouer sur les pelouses adverses que trois fois dans les mois de juin et juillet en entier. Les occasions sont là.

Contre-argument : ce n’est pas exactement sur les performances à domicile que reposent les succès montréalais en 2022. Les cinq défaites consécutives sur la route pour commencer 2023 sont pourtant l’œuvre de la meilleure équipe à l’extérieur dans la MLS l’an dernier, avec une remarquable fiche de 11 victoires, 2 nuls et 4 revers. C’est le naturel qui revient au galop. D’ailleurs, hormis en 2022, chaque fois que le Bleu-blanc-noir a dû jouer au moins cinq de ses six premiers matchs à l’extérieur, il a été exclu des éliminatoires.

Montréal s’est qualifié pour les éliminatoires malgré une victoire en six matchs au début 2015

L’Impact est un tantinet occupé lorsqu’il lance sa quatrième saison dans l’élite nord-américaine. Ses six premiers matchs s’étendent du 7 mars au 16 mai, la faute à une mémorable campagne dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Il n’en gagne qu’un seul, à domicile contre Salt Lake.

Les embûches sont nombreuses. Les déplacements sont pénibles. Justin Mapp se disloque le coude à Washington. La nouvelle coqueluche Cameron Porter laisse son genou sur le synthétique de Foxborough, Hassoun Camara le sien sur la pelouse de l’Azteca à Mexico.

Le pilote Frank Klopas finit par être éjecté à la fin août, quand l’Impact est à un point des éliminatoires après quatre semaines d’enfer. Le nouvel entraîneur Mauro Biello, avec une recrue méconnue du nom de Didier Drogba, récolte 23 des 33 points encore à sa disposition. L’équipe termine 3e de l’Est et élimine Toronto avant de plier contre Columbus en demi-finale d'association.

Contre-argument : d’abord, l’Impact de 2015 n’a pas subi cinq défaites en début de saison comme le CF Montréal de 2022, et leurs bilans défensifs n’ont rien à voir non plus. Les 44 buts donnés à l’adversaire en 34 matchs en 2015 demeurent un record d’équipe. L’améliorer cette année semble improbable puisque l’actuel CF Montréal a déjà fait 36 % du chemin. Et bien malin celui qui recrutera un autre Drogba qui plante 11 buts dans ses 870 premières minutes dans son nouveau championnat.

Ce serait malicieux de dire que la saison du CF Montréal est finie après 6 des 34 matchs. Il s’est déjà passé des choses plus étranges en MLS qu’une équipe qui se qualifie pour les éliminatoires après un début catastrophique (salutations aux Sounders de 2016). Les statistiques ci-dessus appuient cette thèse.

Mais les mauvais résultats de cette saison s’accompagnent d’amers sentiments. Les dernières défaites ont été lourdes. L’infirmerie se remplit. L’équipe n’a pas marqué sur les pelouses adverses, où elle tournait au rythme de presque deux buts par match l’an dernier. Elle n’a gagné qu’une fois, à domicile, avec deux buts tardifs contre un adversaire en infériorité numérique.

N’empêche, Kamal Miller prédisait samedi soir que l’équipe, d’ici quelques mois, repensera à son passage à vide actuel en se félicitant des progrès réalisés. À Pâques, il n’est pas interdit d’espérer une renaissance, aussi invraisemblable soit-elle.