Viktor Hovland revient dans la course au Tournoi des maîtres

Le Norvégien Viktor Hovland est revenu au plus fort de la lutte au Tournoi des maîtres grâce à une série d'oiselets au cours de la troisième ronde à Augusta, en Georgie.

Après avoir été interrompu par de fortes pluies qui se sont abattues sur le parcours de l'Augusta National samedi après-midi, l'avant-dernier tour a repris dimanche matin dans des conditions climatiques beaucoup plus clémentes.

Classé au 9e rang de la PGA, Hovland a réussi cinq oiselets consécutifs sur le neuf de retour, améliorant du coup sa fiche cumulative à -8.

Selon Elias Sports Bureau, Hovland est devenu seulement le troisième golfeur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à inscrire des oiselets aux 11e, 12e, 13e, 14e et 15e trous lors d'une même ronde du Tournoi des maîtres.

Les deux autres ayant réussi ce coup d'éclat sont Tommy Nakajima (1983) et Paul Casey (2018).

La séquence de Hovland a pris fin avec une normale au 16e fanion. Il a ajouté des normales sur les deux trous suivants et a complété la troisième ronde avec un score de 70, soit deux frappes sous la normale.

Il occupe la 3e place du classement à Augusta et accuse trois coups de retard sur le meneur, l'Américain Brooks Koepka (-11).

Grâce à un score de 65, Hovland partageait le sommet avec Koepka et l'Espagnol Jon Rahm à l'issue de la première ronde. Il a cependant enchaîné avec un deuxième parcours de 73, ce qui l'a fait glisser à six coups de Koepka et de la tête, après 36 trous.

Koepka a conservé l'exclusivité du 1er rang à la conclusion du troisième parcours, dimanche, ainsi que son avance de deux coups sur Rahm (-9). Les deux golfeurs ont bouclé la ronde avec des pointages identiques de 73.

L'Américain Scottie Scheffler (-2) aura pour sa part du pain sur la planche dans sa quête de gagner un deuxième veston vert d'affilée.

Le no 1 mondial a terminé sa troisième ronde avec un score de 71, ce qui le laisse à égalité au 15e échelon, neuf unités le séparant de Koepka.

Le golfeur amateur Sam Bennett (-4) a dû se contenter d'une carte de 76 lors du troisième tour. Il partage désormais la 7e place avec l'Américain Collin Morikawa.

Seul représentant canadien toujours en lice, Mackenzie Hughes (+3) a quant à lui joué 74 en troisième ronde. Il se retrouve en 40e position en compagnie de six autres golfeurs.