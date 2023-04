Mathieu van der Poel remporte le Paris-Roubaix masculin

Le meneur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a bouclé les 257 kilomètres de cette course aux pavés emblématiques en 5 h 28 min 41 secondes.

Deux Canadiens prenaient part à la course, tous deux avec Israel-Premier Tech. Derek Gee, qui a participé à une échappée en début d'épreuve, a été victime d'une crevaison spectaculaire.

Le Québécois Guillaume Boivin, qui avait animé la course en 2021, a terminé dans le peloton. Il a officiellement pris le 45e rang, à 5:42 de Van der Poel.

Van der Poel ajoute ainsi un quatrième Monument à son tableau de chasse. Les Belges Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) l'ont rejoint sur le podium.

La course a basculé en faveur du coureur d'Alpecin dans le Carrefour de l'Arbre, à 16 km de l'arrivée, lorsque Van Aert est parti à l'attaque, avant de crever de la roue arrière. Ce coup de théâtre a profité à Van der Poel, le seul à avoir réussi à suivre le Belge dans l'échappée royale constituée de sept coureurs, dont les principaux favoris.

Le Néerlandais de 28 ans s'est alors envolé vers la victoire et a pu savourer son triomphe sur le vélodrome de Roubaix, où il s'est imposé avec 46 secondes d'avance sur son équipier, le Belge Jasper Philipsen, et Van Aert.

C'est extraordinaire, surtout de rentrer seul sur la piste. On fait 1 et 2 avec Jasper. On va vraiment le fêter ce soir car ça ne va peut-être plus jamais arriver. Je réalise la meilleure saison de classiques de ma carrière. C'est incroyable , a déclaré Van der Poel qui s'est imposé sous les yeux de sa mère Corinne Poulidor.

C'est la quatrième victoire pour le petit-fils de Raymond Poulidor dans l'un des cinq Monuments, les plus grandes classiques du calendrier, après le Tour des Flandres en 2020 et 2022, et Milan-Sanremo en 2023.

Il a également terminé deuxième du Tour des Flandres dimanche dernier.

La course, disputée sous un beau soleil de printemps, a été marquée par de nombreuses chutes, dont celles qui ont conduit à l'abandon du tenant du titre, Dylan van Baarle, et l'ancien triple champion du monde Peter Sagan.

Van der Poel, juste avant de s'envoler pour la victoire, a lui-même provoqué la chute de l'Allemand John Degenkolb dans l'échappée.