Matthew Bergeron à un pas de la NFL

À compter de jeudi, et jusqu’à samedi, Kansas City sera la ville hôtesse de l'encan de la NFL. Bergeron n'assistera pas à l'événement au Missouri. Il préfère plutôt rester auprès de ses proches, dans son patelin de Victoriaville, lorsque s'amorcera officiellement son premier chapitre professionnel.

Je veux être avec les personnes qui m’ont soutenu depuis le début : ma famille et mes amis. Pour moi, ce n’était même pas une question. Pour certaines personnes, leur rêve serait d’aller au repêchage, sur place, mais le mien, c’est de le vivre avec mes proches , explique l'espoir de 23 ans.

Un roc sur la ligne à l'attaque comme au sein de sa famille, Matthew Bergeron affiche un tempérament qui allie calme et assurance. Sur le terrain, dans le feu de l’action, c'est plutôt par sa combativité qu'il se fait remarquer, au grand dam des chasseurs de quarts.

Sa valeur a augmenté de manière exponentielle pendant son passage dans les rangs universitaires américains (NCAA) à Syracuse. À un point tel que le joueur originaire de Montréal est pressenti pour trouver preneur au cours des trois premiers tours. Certains experts ont même avancé qu’il pourrait se faufiler jusqu’au premier cycle de sélections.

Je veux juste passer un bon moment avec ma famille, indique-t-il. Je n’ai pas de but précis en ce qui concerne le rang. Je ne mets pas trop d’importance là-dessus parce que je sais que, dans quatre ans, avec mon deuxième contrat, c’est là que ce sera vraiment important.

« Tout compétiteur veut sortir le plus haut possible, moi y compris. Peu importe quand ça arrivera, je suis déjà choyé d’être considéré comme un espoir, de faire partie du 1 %. » — Une citation de Matthew Bergeron

Une montée fulgurante

Sa feuille de route dans la NCAA parle d'elle-même. Pour ne nommer que quelques prouesses : première recrue à l’Université Syracuse à obtenir un départ à titre de bloqueur depuis 2002, cocapitaine de l’Orange et récent membre de la deuxième équipe d’étoiles de l’Association de la côte atlantique (ACC).

Déjà richement garnie avant l'opération de mise en vitrine des derniers mois, la feuille de route de Bergeron a continué de s’enrichir avec ses prestations au Senior Bowl, au camp d’évaluation de la NFL, puis à la journée d’évaluation (Pro Day) tenue par son alma mater.

C’est un horaire intense, mais le temps passe vite quand tu fais ce que tu aimes. Le football est ma passion. C’est un beau problème, même si parfois, ça devient lourd avec l’aéroport, partir de ville en ville, faire des vidéoconférences, tout ça. Ce sera bientôt fini. J’attaque chaque rencontre, chaque entrevue, chaque réunion avec la même énergie , confie-t-il.

« C’est plus dur présentement pour nous, les joueurs, qui passons tous par ce processus. C’est vraiment difficile de s’entraîner quand tu bouges de ville en ville. Mais dès que j’ai quelques jours de repos, c’est là que je fais mes entraînements pour garder la forme parce qu’après le repêchage, il y a le camp des recrues. Tu veux faire bonne impression devant ceux qui viennent de te repêcher. Tu veux aussi éviter les blessures en arrivant en bonne condition au camp d’entraînement. » — Une citation de Matthew Bergeron

À chaque stade jusqu'ici, le Québécois a fort bien paru devant nombre de recruteurs provenant de l’ensemble des formations du circuit Goodell. Il s'est aisément ajusté à diverses nouvelles situations pendant cette succession d'étapes organisées au terme de la saison universitaire aux États-Unis.

Mon aptitude à m’adapter rapidement, c’est quelque chose que j’ai [appris sur] moi-même. Une caractéristique que les équipes apprécient chez moi, c’est ma personnalité, comment je suis dans le vestiaire avec les joueurs. Je suis une personne sociable, facile à vivre, qui n’apporte que du positif , affirme Matthew Bergeron.

Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthe

Agile et puissant du haut de son 1,96 m (6 pi 5 po) avec un poids oscillant autour de 144,2 kg (318 lb), il se voit d’abord et avant tout comme un bloqueur. Ses grandes qualités dans l’attaque terrestre cadrent aussi parfaitement avec la position de garde, ce dont il n’est pas fermé à l’idée, sachant que la polyvalence est l’une des clés pour faire sa niche dans la NFL.

Néanmoins, l'ancien des Filons du Cégep de Thetford est catégorique : s’il n’en tenait qu’à lui, il s’installerait à l’extrémité gauche du quintette offensif, l’angle mort d’un quart droitier.

C’est sûr qu'avec les équipes qui ont un besoin à ma position et celles qui me voient en tant que joueur de ligne offensive polyvalent, qui peut bouger à l’intérieur comme à l’extérieur, il y a plus d’affinités et d'interaction , mentionne Bergeron.

Bien conscient qu'on pourrait lui confier un rôle de substitut s'il devait être choisi par une organisation bien nantie sur la ligne à l'attaque, il accueille cette possibilité à bras ouverts. Il voit même d'un bon œil cette possibilité d'apprentissage.

Tout le monde veut jouer, mais parfois, il faut comprendre son rôle, explique-t-il. C’est une question de développement aussi. Le football universitaire et la NFL sont vraiment différents. La rapidité du jeu est une chose à laquelle il faut que tu t'adaptes.

Je suis tout à fait confortable, s’il faut que je sois derrière un vétéran, de voir le côté positif et de tout apprendre de lui, de l’étudier, de compétitionner avec lui. Ce serait mon approche. Je vais essayer de prendre tout ce que je peux de lui pour améliorer mon jeu.