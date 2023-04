Le Canadien subit une dégelée aux mains des Maple Leafs

Mitch Marner a inscrit deux buts et une passe, aidant les Maple Leafs à dominer 7-1 le Canadien de Montréal, samedi soir, à Toronto.

John Tavares a aussi obtenu un doublé pour les Leafs, qui ont une fiche de ,500 à leurs 10 derniers matchs.

Michael Bunting, Auston Matthews et William Nylander ont aussi touché la cible pour l'équipe torontoise.

Matthews, Ryan O'Reilly et Erik Gustafsson ont chacun pris part à trois filets.

Le gardien du Canadien Samuel Montembeault a fait 39 arrêts dans la défaite et n'a pas été remplacé par Martin St-Louis malgré les 7 buts accordés.

Johnathan Kovacevic a été le buteur du CH, qui perdait pour la cinquième fois en six rencontres.

On n'était pas là ce soir , a sèchement dit l'entraîneur du Canadien, Martin St-Louis, au cours d'un point de presse qui a duré moins d'une minute.

Le Canadien avait rappelé le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman en prévision du match.

Il ne reste que deux matchs à la saison du Tricolore. Mercredi, ils rendront visite aux Islanders de New York, avant d'accueillir les Bruins de Boston jeudi.

Les Maple Leafs de Toronto ont défait le Canadien 7-1. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Les Leafs ont pris l'avance 1-0 à 9:08 en supériorité. Avec un tir sec de l'enclave, Marner a complété une charge en milieu de glace, aux côtés de Matthews.

Toronto a doublé le coussin à 15:16 au premier vingt. Marner a repéré Tavares à l'embouchure droite, pour un tir sur réception.

Le CH a été pitoyable au premier tiers, étant dominé 17-1 pour les tirs.

Le seul but des visiteurs est survenu à 2:28 en période médiane. Mike Matheson a contourné le filet et a remis à la ligne bleue, d'où Kovacevic a signé un troisième but cette saison.

Les Maple Leafs sont assurés de terminer deuxièmes dans la Division atlantique.

Ils vont finir la saison en jouant à Sunrise, à Tampa et au Madison Square Garden, de lundi à jeudi.

Toronto sera confronté au Lightning de Tampa lors du premier tour des séries.

L'équipe torontoise n'a pas franchi le premier tour des séries depuis 2004.