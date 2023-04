La Canadienne Alison Jackson a mis son empreinte sur la troisième course cycliste au Paris-Roubaix féminin. L'Albertaine de 34 ans a remporté les honneurs de l'épreuve sur les pavés français.

C'est au terme d'un sprint à six coureuses que Jackson a été sacrée championne samedi, contre toute attente, après avoir franchi les 145,4 km du parcours se terminant au vélodrome de Roubaix en 3 h 42 min 56 s.

C'est irréel, je n'ai pas de mots. C'est un rêve qui devient réalité , a indiqué la membre de l'équipe EF Education, emplie d'émotion, peu après la course.

« Lorsqu'on a effectué la reconnaissance du parcours cette semaine et fait le tour du vélodrome, je rêvais de cette victoire. La plupart du temps, ça reste un rêve. C'est irréel qu'il devienne réalité. » — Une citation de Alison Jackson, cycliste canadienne

Alison Jackson Photo : Getty Images / Jasper Jacobs

La représentante de l'unifolié, originaire de Vermilion, était issue de l'échappée matinale, qui a réussi à résister au retour du groupe des favorites, retardé par des chutes en cours d'épreuve.

J'avais envie de peser sur cette course, d'être à l'avant. Dans ce genre de course, il faut éviter la malchance, ç'aurait été dommage de perdre après une si longue échappée , a enchaîné Jackson.

Aux côtés de Jackson sur le podium se sont installées l'Italienne Katia Ragusa (3:42:56) et la Belge Marthe Truyen (3:42:56), respectivement 2e et 3e, qui ont été créditées d'un chrono identique à celui de la gagnante.

Elle n'avait plus signé de triomphe depuis son titre national aux Championnats canadiens sur route en septembre 2021.

La Belge Lotte Kopecky (3:43:08), l'une des favorites au titre, qui a conclu en 7e position, a bouclé l'épreuve avec un retard de 12 secondes sur Jackson.

Au moment où elle essayait de revenir sur l'échappée matinale avec un groupe de poursuivantes, la récente championne du Tour des Flandres a été impliquée dans une lourde chute à 36 km de l'objectif.

La Flamande de 27 ans et quelques rivales se sont plus tard approchées à moins de 10 secondes, sans toutefois parvenir à rejoindre le groupe de tête. La course a été très dure, j'ai vécu des moments difficiles aujourd'hui , a dit Kopecky.

Environ deux minutes après le couronnement de Jackson, sa compatriote Simone Boilard (3:44:41) a rallié la ligne d'arrivée au 39e rang parmi les 104 résultats enregistrés.

Maggie Coles-Lyster (3:54:17) a pour sa part abouti au 68e échelon, tandis que Gabrielle Pilote-Fortin et Sara Poidevin ont toutes deux fini la course après le temps accordé et n'ont donc pas obtenu un classement.