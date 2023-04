Le relais mixte à la marche, nouvelle épreuve olympique à Paris

Disputée sur la distance d'un marathon (42,195 km), cette course opposera 25 équipes formées de deux compatriotes, soit un homme et une femme, qui feront chacun deux relais, en alternance, d'un peu plus de 10 kilomètres, a expliqué World Athletics par communiqué.

L'épreuve aura lieu le 7 août 2024 sur le même parcours que les autres courses à la marche des Jeux de 2024, au pied de la tour Eiffel.

Ce format est conçu pour être innovateur, dynamique et imprévisible. Il sera facile à comprendre pour les spectateurs et sera intéressant à suivre , a estimé le directeur général de World Athletics, Jon Ridgeon.

La distance du marathon a été choisie en raison de sa popularité dans le monde de l'athlétisme et par ce qu'elle représente dans l'histoire des Jeux olympiques , a-t-il ajouté.

La Fédération internationale d'athlétisme a précisé que les critères de qualification pour cette épreuve seront dévoilés sous peu .

Cette nouvelle épreuve remplacera le 50 km masculin, au programme olympique depuis 1932 et dont la disparition était déjà actée après les derniers Jeux d'été, à Tokyo, en 2021.

La course assurera l'égalité hommes/femmes pour la première fois aux Jeux olympiques en athlétisme en ce qui concerne le nombre d'épreuves au programme , a déclaré Ridgeon.

Trois épreuves de marche seront présentées dans la capitale française : les courses sur 20 km masculin et féminin, ainsi que le relais mixte, pour un total de 48 compétitions en athlétisme.

Le prochain rendez-vous olympique estival battra son plein du 26 juillet au 11 août 2024.