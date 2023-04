La 2e ronde interrompue au Tournoi des maîtres, Brooks Koepka est le meneur

Associated Press

Un autre arbre est tombé ailleurs sur le terrain.

Le mauvais temps était attendu tout au long de la journée.

Les officiels ont devancé toutes les heures de départ de 30 minutes dans l'espoir de présenter la deuxième ronde comme prévu.

Le matin a d'abord été chaud et humide, mais des nuages menaçants se sont formés après l'heure du midi.

Peu après 16 h 00, il y a eu de fortes pluies et la menace de la foudre.

À peu près au même instant, deux énormes pins sont tombés près du 17e tertre de départ, faisant se mettre à l'abri la foule se trouvant dans les alentours.

Je parlais avec des amis et soudainement on a entendu un crac, a dit Katie Waites, une spectatrice de Charleston, en Caroline du Sud. Et là nous avons vu trois arbres tomber en même temps, de l'autre côté de l'étang. Les gens autour se sont dispersés comme des fourmis.

Il n'y a pas eu de blessés, mais des chaises ont été brisées.

Des travailleurs sont rapidement arrivés avec des tronçonneuses pour commencer à dégager les arbres tombés.

L’Américain Brooks Koepka était le meneur à moins 12 quand le jeu a été stoppé; il avait un départ hâtif qui lui a fait éviter les orages.

Brooks Koepka lors de la deuxième ronde au Tournoi des maîtres. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Jon Rahm était à 3 coups en 2e position, mais il lui restait 9 trous à jouer, suivi de l’amateur Sam Bennett (-8).

L'Ontarien Mackenzie Hughes affiche la normale. Vendredi, il se trouvait à moins 4 après 13 trous, lors de l'interruption de la ronde.

Quant à Tiger Woods, il affichait plus 2 au 50e rang, avec 7 trous à disputer. Sa position est justement le seuil de qualification.

Champion du tournoi cinq fois, Woods n'a jamais été écarté des deux dernières rondes à Augusta, comme joueur professionnel.

Le tournoi a confirmé que la deuxième ronde reprendra samedi matin.