Simone Boilard prête pour une revanche à Paris-Roubaix

J’avais été excessivement déçue, et fâchée. J’étais prête, et on dit qu’une partie de la course se joue au positionnement avant le premier secteur. J’étais bien placée, et une adversaire a fait une manœuvre hyper dangereuse et je suis tombée.

Ma chaîne s’est enroulée autour de ma pédale, et ça m’a pris une minute avant de repartir. Et une fois dans le premier secteur [pavé], j’étais embourbée derrière les voitures qui me freinaient au visage , se remémore avec frustration la coureuse de Québec qui avait alors terminé 61e, à plus de 9 minutes de la gagnante, l'Italienne Elisa Longo Borghini.

« Ma course s’est terminée sans même jouer un secteur avec les autres. C'était super long : 60 kilomètres à faire jusqu’à la ligne d'arrivée en sachant que tu ne rentreras jamais. » — Une citation de Simone Boilard

Cette mésaventure symbolise assez bien l’enfer que peut faire vivre le mythique parcours de Paris-Roubaix à ses concurrents. Une compétition où les chutes sont nombreuses, et durant laquelle les bris mécaniques et les intempéries peuvent jouer les trouble-fête.

L'édition 2023 du Paris-Roubaix féminin se déroulera sur 145,5 kilomètres dont un peu plus de 29 kilomètres de pavés. Photo : belga/afp via getty images / ERIC LALMAND

Membre de la formation française St-Michel-Mavic-Auber 93, Simone Boilard espère maintenant avoir la chance de son côté. Elle a d’ailleurs beaucoup donné au chapitre des pépins depuis le début de la saison.

J’ai fait une commotion, j’ai eu la COVID, la gastro. J’ai vécu pas mal de péripéties ces dernières semaines, j’espère que ce sera tout.

L’athlète de 22 ans espère un meilleur dénouement cette année lors de la troisième édition du volet féminin, qui existe seulement depuis 2021. Mais elle s’attend encore une fois à une guerre de tranchées.

Les routes ne sont pas larges. Quand tu entres dans le peloton, les adversaires te poussent. La course est surnommée "l’Enfer du Nord" avec raison. Ça prend une bonne forme physique, mais aussi de la chance, estime celle qui a fini 28e du Grand Prix de l'Escaut mercredi, une course intercalée entre le Tour des Flandes et Paris-Roubaix. La course détruit les vélos. C’est la guerre avant d’entrer dans les secteurs.

Les secteurs auxquels elle fait référence sont les portions pavées du parcours, emblèmes de la mythique course qui existe dans sa version masculine depuis 1896.

Thierry Gouvenou les connaît bien pour les avoir parcourus comme cycliste à de nombreuses reprises. Le Français, qui a terminé 7e lors de l’édition 2002, est maintenant directeur de course pour l’événement. Il a aidé à dessiner les tracés, et connaît mieux que quiconque les pierres que compose le parcours.

L’enfer est pavé de pavés

C’est une course qui est difficile principalement à cause des secteurs pavés qui sont en pleine campagne, sur des routes qui servent aux travaux agricoles. Donc avec des pavés abimés, pas toujours très bien posés. Chez les femmes, on parle d’environ 30 kilomètres à faire sur ces pavés, sur un trajet complet de 145 [km].

Les hommes, eux, ont droit à 29 secteurs pour un total de 54,5 km sur une course de 256,6 km.

Ce ne sont pas les pavés qu’on peut apercevoir dans le Vieux-Québec, témoigne Simone Boilard. Ils sont imposants en hauteur, il y a souvent un écart entre les pavés, et ça cogne donc hyper fort.

Un volet féminin de Paris-Roubaix existe depuis 2021. Photo : afp via getty images / JEFF PACHOUD

Les pavés qu’on a l’habitude de voir sont bien posés, mais ceux-ci ont tendance à bouger beaucoup en raison de l’humidité , renchérit le directeur de la course. À un point tel qu’ils vont parfois carrément se retourner, avec la surface qui a basculé vers l’intérieur, pour laisser émerger celle qui est habituellement encastrée.

« Quand on prend de la vitesse, ça va, mais quand on roule moins vite, à cause de la fatigue, on encaisse beaucoup de chocs, beaucoup de secousses, c’est ce qui en fait une course difficile. » — Une citation de Thierry Gouvenou, directeur de course

L’ancien cycliste parle même d’un combat de boxe.

C’est comme la boxe. On n'en fait pas tous les mois, car c’est trop éprouvant! Après Paris-Roubaix, ça prend du repos. Et comme à la boxe, ça prend beaucoup de concentration, beaucoup de force mentale.

C’est vraiment une guerre, confirme Simone Boilard. Avec le temps, les pavés ne sont pas devenus plus cléments pour les coureurs, au contraire. C’est dur sur le corps, les poignets. Je développe des ampoules pendant la course. Mais c’est surtout l’équipement qui nécessite un soin particulier.

Est-ce que la Québécoise appréhende un secteur en particulier?

Tout le monde trouve difficiles les deux premiers, les plus longs. Le pire de tout est Mons-en-Prévèle, car il y a de tout. Ça monte un peu, il y a un virage, c’est plutôt long et les pavés sont impitoyables.

Elle admet aussi, sans savoir trop pourquoi, avoir de la difficulté avec le tronçon reliant Beuvry à Orchies. Thierry Gouvenou détient peut-être une partie de la réponse.

La partie finale de ce secteur est neuve. Elle existe depuis 15 ans seulement, par rapport à 200 ans, c’est neuf! Et le segment pavé secoue énormément, il est caché par les arbres, ça garde l’humidité, donc c’est plus glissant. C’est un secteur intéressant à regarder. La météo joue un rôle dans cette course.

En 2021, la moitié de peloton a abandonné ou a terminé en dehors des délais prescrits, ralentie par la boue.

L'édition 2021 de Paris-Roubaix s'est déroulée en partie dans la boue. Photo : belga mag/afp via getty images / ERIC LALMAND

Une clé pour réussir cette course est de trouver la bonne formule, pour les pneus. Ceux-ci doivent être gonflés suffisamment pour prendre de la vitesse dans les portions asphaltées, mais pas trop pour épouser les secteurs pavés. Un équilibre difficile à trouver et où il faut nécessairement accepter les compromis.

Je vais rouler avec deux fois moins de pression que d’habitude dans les pneus, explique Boilard qui est venue en reconnaissance, il y a deux semaines, pour examiner le trajet avec son équipe. On a quand même 70 kilomètres à faire avant les pavés. C’est comme rouler sur une demi-crevaison pendant 70 kilomètres, tu as l’impression d’être collée à l’asphalte.

D’autres formations tenteront cette année de se donner un avantage concurrentiel en misant sur la technologie. Les équipes masculines Jumbo-Visma et Team DSM équiperont leurs vélos d’un système qui permet d’ajuster, en route, la pression dans les boyaux. Grâce à une commande au guidon, les cyclistes pourront gonfler les pneumatiques avant d'attaquer les routes bitumées.

Ça pourrait changer la donne, si ça fonctionne bien, admet Simone Boilard. Mais il faut voir ça fonctionne comment.

Thierry Gouvenou n’est pas convaincu non plus. Il y a tellement d’alternances rapides, on change tellement de surfaces souvent, est-ce que ça vaudra vraiment le coup?

Plus de kilomètres et plus d'euros

Vingt kilomètres ont été ajoutés au trajet par rapport à l'an dernier. Signe que le cyclisme gagne en importance, la gagnante de la course samedi recevra une somme de 20 000 euros (29 400 $CA), soit 13 fois plus que les 1535 euros (2100 $CA) remis lors de la première édition en 2021.

Les coureuses se partageront une bourse totale de 50 000 euros (68 700 $CA), ce qui est moins que les 90 000 euros remis aux hommes, mais une augmentation notable par rapport à l'enveloppe dédié au volet féminin lors de l'édition initiale.

Simone Boilard voit cela d'un bon œil.

C'est bien car ça augmente la valeur du sport. Il prend de l'envergure, l'enjeu est plus grand, c'est plus convoité, il y a plus de spectateurs, plus de médias intéressés.

Ce n'est pas la bourse qui augmente, le plus important, mais l'économie qui se crée autour du sport, selon Thierry Gouvenou.

La rémunération, c'est un bonus. Mais il y a une économie qui se crée, et qui augmente le salaire des coureuses. C'est surtout ça la bonne nouvelle à retenir.

Le départ féminin sera donné samedi à 7 h 45 (HAE). Les hommes prendront le départ dimanche à 5 h 15 (HAE).