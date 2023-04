Un tour du chapeau pour Joel Armia dans une victoire du Canadien

Joel Armia a inscrit trois buts, Mike Matheson a récolté trois aides et le Tricolore a défait les Capitals de Washington 6-2.

Le gardien québécois Samuel Montembault était d'office pour cette soirée de la Fierté. Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

Le Tricolore a mis fin à une série de quatre défaites, dont les deux dernières par blanchissage.

Ça faisait trois ou quatre matchs que nous parlions de la ligne d'arrivée, qu'il fallait sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous avions plus l'air de ramper, a dit l'entraîneur-chef Martin St-Louis. Aujourd'hui, le but était de commencer à jogger. C'est ce que nous avons fait ce soir. Ça va peut-être éventuellement nous aider à sprinter.

Après une première période honnête, le Canadien a pris les commandes avec quatre buts lors du deuxième tiers.

J'ai aimé notre première période. C'est l'une de nos meilleures récemment. Mais après une bonne première, c'était de voir de quel bord ça irait, a dit St-Louis. Suzy (Nick Suzuki) est allé chercher un but en infériorité numérique qui a soulevé l'équipe.

Suzuki a amassé un but et une aide, tandis que Brendan Gallagher et Mike Hoffman ont aussi touché la cible pour le Canadien (31-42-6). Samuel Montembeault a repoussé 24 tirs à sa 100e sortie en carrière dans la LNH.

Dylan Strome et Nicklas Backstrom ont marqué pour les Capitals (34-35-9), qui ont encaissé un cinquième revers de suite (0-4-1). Darcy Kuemper a stoppé 26 lancers.

Le Canadien célébrait la communauté 2SLGBTQIA+ et l'inclusion. Le joueur russe Denis Gurianov n'a pas participé à l'échauffement, au cours duquel les joueurs du Tricolore portaient des chandails spéciaux pour l'occasion.

L'équipe a cité des raisons de sécurité pour expliquer la décision de Gurianov. Une loi russe interdit la propagande LGBTQ+ dans les arts, les publicités et les médias.

Sean Farrell a été laissé de côté pour faire une place à Rafaël Harvey-Pinard dans la formation du Canadien.

John Carlson et Rafaël Harvey-Pinard Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Les Capitals étaient privés de l'attaquant Anthony Mantha et ils ont dû jouer à seulement 17 patineurs, plutôt que 18.

Le Canadien rendra visite aux Maple Leafs de Toronto, samedi.

Le réveil de l'attaque

Les Capitals ont eu l'avantage en début de match et ils ont pris les devants après 5:30 de jeu. Strome a surpris Montembeault lors d'une attaque à deux contre deux.

Le Canadien est passé près de répliquer en avantage numérique, mais Hoffman a atteint le poteau.

Le trio de Suzuki, Harvey-Pinard et Armia a été le plus menaçant du Canadien en première période et il a poursuivi sur sa lancée lors du deuxième engagement.

Armia a vu son tir rater la cible après avoir dévié sur le bâton de Nick Jensen tôt dans la période.

Suzuki s'est ensuite buté à Kuemper avant de donner lourdement contre la bande.

Le capitaine du Tricolore a eu sa revanche sur le gardien des Capitals quelques instants plus tard, créant l'égalité en infériorité numérique à 3:42. Il a réussi une belle feinte avant de pousser le disque dans l'ouverture.

Harvey-Pinard a touché le poteau quand le Canadien est retourné en infériorité numérique quelques minutes plus tard. Cependant, Armia a trompé la vigilance de Kuemper avant la fin de la punition à Joel Edmundson, donnant les devants 2-1 au Tricolore à 7:52.

Gallagher a creusé l'écart à 9:23. Jonathan Drouin l'a rejoint devant le filet après un revirement causé quand la passe de Nic Dowd vers Alexander Alexeyev a donné contre l'arbitre dans le coin du territoire des Capitals.

Hoffman a de nouveau atteint le poteau quelques instants plus tard. Puis Armia est revenu à la charge à 11:15, encore une fois sur une passe de Matheson. Cette fois grâce à un puissant tir sur réception.

Montembeault a fermé la porte aux Capitals. Il a stoppé Tom Wilson lors d'une échappée quand les visiteurs évoluaient en infériorité numérique.

La troisième période a été plutôt tranquille, sauf quand Gallagher a violemment percuté Kuemper après avoir perdu l'équilibre en échappée. Une brève mêlée a éclaté.

Backstrom a ensuite réduit l'écart à deux buts avec 5:33 à faire, durant l'avantage numérique subséquent et alors que Kuemper avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Montembeault a fermé la porte par la suite. Armia a complété son tour du chapeau avec 3:02 à jouer, en tirant dans un filet désert. Hoffman a tourné le fer dans la plaie en surprenant Kuemper avec 17,7 secondes à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Joel Armia a préféré parler des succès de l'équipe plutôt que de sa performance.

Nous avons accompli beaucoup de bonnes choses sur la glace. Nous avons joué un très bon match, chaque période.

Samuel Montembeault était content de voir l'attaque débloquer.

Ça en prenait un pour débloquer! En première, nous avons encore eu beaucoup de tirs sans marquer. En deuxième, nous avons joué du très bon hockey. Il y avait une belle chimie entre (Mike) Matheson et (Joel) Armia.

On peut compter Johnathan Kovacevic parmi les partisans de Joel Armia.

Ses habiletés et son éthique de travail ne font pas de doute. Ce n'est pas facile quand vous ratez souvent des matchs en raison de blessures. C'est difficile de faire preuve de constance. Mais son approche est irréprochable à chaque match.