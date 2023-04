Il y a quelques semaines, quand Jonathan Drouin est arrivé en retard à une réunion d’équipe, Martin St-Louis a affirmé qu’il n’était pas négociable sur ce genre de situation et que son attaquant allait devoir en subir les conséquences.

Ce jour-là, Drouin n’a donc pu participer à la séance d’entraînement avec ses coéquipiers. Et le lendemain, il a passé tout le match assis au bout du banc.

Quand cette sanction a été appliquée, tous les membres de l’organisation et les partisans de l’équipe ont compris que la ponctualité est une valeur cardinale de l’organisation et qu’on ne peut y déroger sous aucun prétexte.

Lorsqu’il est question de l’inclusion de la communauté LBGTQ+ par contre, c’est différent. Le Canadien trouve que c’est une valeur importante, mais qu’il y a parfois de la place pour des compromis.

***

Jeudi soir, Denis Gurianov, un joueur qui porte les couleurs de l’équipe depuis à peine un mois, a obtenu la permission de s’absenter de la période d’échauffement. Gurianov ne voulait pas porter un chandail aux couleurs de l’arc-en-ciel spécialement conçu pour lancer un message d’inclusion aux membres de la communauté LBGTQ+.

Denis Gurianov Photo : Getty Images / Thearon W. Henderson

Selon la version de l’organisation, Gurianov pensait que sa famille pouvait être en danger s’il revêtait ce chandail.

Comme d’autres joueurs russes de la LNH l’ont fait ces dernières semaines, Gurianov dit craindre des représailles en raison d’une loi adoptée en Russie qui interdit toute propagande des relations sexuelles non traditionnelles .

Plusieurs experts contestent la sévérité qu’on attribue (ici en Amérique du Nord) à cette loi russe. Au pire, soutiennent-ils, ceux qui y contreviennent sont passibles d’une amende. Mais pour les besoins de cette discussion, tenons pour acquis que les craintes de Gurianov étaient justifiées.

Cela signifie qu’en permettant à Gurianov de faire l’impasse sur la période d’échauffement au Centre Bell, le CH a facilité le respect d’une loi homophobe adoptée par un régime totalitaire. Alors que pour la clientèle assise dans les gradins, le respect de l’orientation sexuelle est un droit fondamental qui ne devrait justement faire place à aucun compromis.

Si Vladimir Poutine adopte une loi interdisant la promotion de cohabitation entre les blancs et les noirs l’été prochain, le CH se montrera-t-il aussi compréhensif envers ses joueurs russes qui souhaiteront rester au vestiaire lors de la soirée de célébration de la communauté noire?

Tant qu’à faire des compromis…

***

Les soirées faisant la promotion de l’inclusion de la communauté LBGTQ+ se déroulaient très bien depuis plusieurs années dans la LNH. Mais en janvier dernier, tout a basculé quand le défenseur russe Ivan Provorov, des Flyers, a invoqué des motifs religieux pour refuser de porter le chandail arc-en-ciel.

L’effet domino s’est ensuite rapidement répandu à travers la LNH.

Invoquant tantôt des motifs religieux, tantôt des préoccupations de sécurité, Andrei Kuzmenko (Vancouver), Ilya Lyubushkin (Buffalo), Ilya Samsonov (Toronto), James Reimer (San Jose), les frères Marc et Eric Staal (Floride) ont tour à tour refusé de porter le chandail arc-en-ciel et son message d’inclusion.

Dans plusieurs cas, ce sont des équipes complètes qui n’ont pas porté le chandail. C’est arrivé chez les Rangers et Islanders de New York, le Wild du Minnesota, les Blackhawks de Chicago et les Blues de Saint Louis.

Pour justifier la dichotomie entre son message officiel d’inclusion et les abstentions qui se multiplient dans les vestiaires, la LNH a adopté une posture ahurissante.

Gary Bettman répète sur toutes les tribunes que les joueurs sont libres de choisir les causes qui leur tiennent à cœur et que, puisqu’on fait la promotion de l’inclusion, il faut aussi se montrer inclusifs avec ceux qui ne le sont pas. On dérape solidement.

Le respect de l’orientation sexuelle de chacun est une reconnaissance du droit d’exister des gens qui nous entourent. Ce n’est pas une cause qu’on choisit comme le Club des petits déjeuners ou la Fondation MIRA.

***

Le CH était la dernière organisation de la saison à tenir une soirée pour l’inclusion de la communauté LBGTQ+.

À la suite des situations invraisemblables survenues aux quatre coins de la LNH, on aurait pu s’attendre à ce que celle de Montréal ait été préparée à faire mieux et différemment des autres.

Au lieu de faire la misérable pirouette de l’impasse sur la période d’échauffement, aurait-il été si compliqué de convoquer Gurianov et de lui dire : Écoute bien mon Denis, ce ne sera pas seulement la période d’échauffement qui fera la promotion de l’inclusion de la communauté LBGTQ+ jeudi. Toute la soirée y sera consacrée. Alors, on prend tellement ta sécurité et celle de ta famille à cœur, mon Denis, qu’on va te donner congé pour ce match. Et on va laisser jouer un autre gars à ta place.

C’est ce qui s’est produit quand Jonathan Drouin a violé une règle qui était non négociable pour le CH.

Et c’est ce qui aurait dû se passer si les dirigeants du Canadien avaient été convaincus de ce qu’ils faisaient quand ils ont organisé cette soirée.

Dans quelques jours, Denis Gurianov aura quitté la ville et le pays, et nous ne le reverrons peut-être jamais à Montréal.

Ce n’est pas envers lui qu’il fallait se montrer sensible, mais plutôt envers les membres de la communauté LBGTQ+ qui vivent ici et qui appuient l’équipe.