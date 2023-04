Le Canada domine l’Allemagne au Championnat du monde

En plein contrôle du début à la fin, le skip Brad Gushue et ses coéquipiers Mark Nichols, E.J. Harnden et Geoff Walker ont ainsi porté leur fiche à sept gains et deux revers.

Le Canada a encore trois matchs à jouer avant la fin du tournoi à la ronde. En soirée, il va se mesurer à l'Écosse.

La Suisse a amorcé la journée au sommet du classement cumulatif avec un dossier de 8-1. La Norvège et la Suède suivaient avec des fiches identiques de 7-1.

Les pays aux six premières positions à l'issue du tournoi préliminaire se qualifieront pour le volet éliminatoire. Les équipes classées aux première et deuxième places profiteront d'un laissez-passer directement pour les demi-finales, samedi.

Les matchs pour les médailles seront présentés dimanche.