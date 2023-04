De six à huit semaines d’absence pour Samuel Piette

C’est ce qu’a laissé entendre l’entraîneur-chef Hernán Losada, jeudi, durant son point de presse en prévision du prochain match du CF (1-4-0), samedi, en Nouvelle-Angleterre, contre le Revolution (4-1-1).

« Même si la blessure touche la même région du corps, il ne s’agit pas de la même chose qui l’a ennuyé après le match contre Austin. Mais il ne pourra pas jouer pour peut-être six ou huit semaines. » — Une citation de Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Samedi, Piette s'est blessé dès la quatrième minute lorsqu'il a voulu reprendre son appui. Le soigneur de l'équipe avait alors examiné sa cuisse gauche.

Trouver des solutions

Autrement, il a beaucoup été question du mauvais début de saison de l’équipe, tant en attaque qu’en défense, une situation qui se répète année après année.

Quand on fait remarquer à Romell Quioto que le CF avait déjà subi autant de revers sur les terrains adverses depuis le début du calendrier que durant toute la saison 2022, l’attaquant a refusé d’appuyer sur le bouton de panique.

C’est certain que les comparaisons sont inévitables. Par contre, on a aussi eu un début de saison très difficile l’an dernier avec quatre défaites de suite. On a même perdu à la maison contre Philadelphie. Je crois que l’important est de garder notre calme et de continuer à travailler. La saison est longue. Et quand les bons résultats s’enchaîneront, ça fera du bien à tout le monde , a dit l'attaquant.

Même son de cloche du défenseur Joel Waterman qui a connu toutes sortes d’ennuis contre les Whitecaps.

Nous n’avons pas bien joué et nous en sommes conscients. Mais ce n’est pas l’affaire que des défenseurs. Ça revient à un effort collectif en tant qu’équipe. Il faut que ça soit difficile de jouer contre nous. On a accordé quelques mauvais buts cette saison et c’est à nous d’ajuster le tir , a dit Waterman.

Il a ensuite reconnu que le jeu de transition et les remises destinées au milieu de terrain faisaient défaut.

Nous devons récupérer les ballons et nous approcher d’eux pour assurer la relance. Il faut leur donner l’occasion de faire ce qu’ils font de mieux. Quand on accorde de mauvais buts, ça leur met davantage de pression sur les épaules pour marquer. Il faut leur permettre de créer des occasions de le faire , a-t-il ajouté.

Hernán Losada Photo : Zoom - CF Montréal

Enfin, Waterman ne s’est pas défilé face aux remarques de Losada sur les faiblesses défensives qui l’ont visé personnellement après la défaite à Vancouver.

« Il a raison. En sachant qui nous sommes et en acceptant les standards auxquels nous voulons répondre, nous devrions mieux jouer. C’est ce que nous faisons à l’entraînement. Ceux qui nous ont vu travailler (entre les matchs) peuvent le confirmer. Le succès commence avec nous. La défense gagne des championnats et nous devons appliquer cette mentalité et bloquer l’accès à notre filet. » — Une citation de Joel Waterman, défenseur du CF Montréal

En conclusion, l’entraîneur s’est exprimé sur les carences qu’il espère voir ses protégés aplanir.

Il faut surtout une bonne organisation défensive. Il faut rester concentrés et forts dans les moments difficiles, comme celui du week-end passé quand on s’est retrouvés à 10 contre 11. Il faut aussi qu’il y ait moins d’erreurs individuelles. C’est comme ça que l’on ira chercher des points importants à l’extérieur , a conclu Losada.