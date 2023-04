Sebov remplace Andreescu à la Coupe Billie-Jean-King

La Torontoise de 24 ans remplacera l'Ontarienne Bianca Andreescu qui souffre de déchirures ligamentaires à la cheville gauche. La joueuse de 22 ans s'est blessée lors de son match de quatrième tour il y a 10 jours à Miami.

À Vancouver, Sebov retrouvera la capitaine Heidi El Tabakh ainsi que ses coéquipières Leylah Annie Fernandez, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski.

La 148e à la WTA a été éliminée au deuxième tour du tournoi de Charleston mercredi par la Suisse Belinda Bencic. Il s'agira de sa quatrième présence dans l'équipe nationale.

Je suis très heureuse d’avoir été invitée pour représenter le Canada, et j’ai hâte de me joindre à mes coéquipières à Vancouver, a confié Sebov. Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de participer à une rencontre de la Coupe Billie-Jean-King à la maison, et j’espère que mes récentes performances me donneront confiance.

Fernandez en sera à une septième participation et Marino à une neuvième.

Heidi El Tabakh et Leylah Annie Fernandez Photo : Tennis Canada

Le Canada se mesurera à la Belgique pour la quatrième fois et sera en quête d’une première victoire. Ce ne sera pas facile, comme l'a dit la capitaine, qui reprend son rôle après avoir donné naissance à son premier enfant en 2022.

On sait que ce sera un duel vraiment difficile à gagner. Je crois que c'est l'envie de gagner qui fera la différence, car à ce niveau et dans ce contexte, les filles des deux équipes joueront du tennis de très haute qualité.

Les gagnantes de ce duel se qualifieront pour les finales en novembre.