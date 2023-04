À quoi s’exposent les joueurs russes qui endossent un chandail LGBT+?

Ils ont été nombreux, cette saison, les hockeyeurs russes à refuser de porter un maillot en soutien à la communauté LGBTQ+. Certains joueurs, comme Lyubushkin, ont explicitement fait référence à une loi du Kremlin pour justifier leur décision.

Cette loi, mise en œuvre en 2013, puis renforcée en 2022, restreint de façon importante les activités faisant la promotion de la communauté LGBTQ+ dans le pays .

Les contrevenants à la loi russe s’exposent à des amendes variant de 200 000 à 400 000 roubles (de 3300 à 6600 $CA).

Ces sommes paraissent dérisoires pour des joueurs de la LNH qui empochent plusieurs millions de dollars par saison. Or, les ressortissants étrangers risqueraient aussi l'expulsion de la Russie. De plus, des cas récents ont démontré que le régime russe a le bras long quand vient le temps d’intervenir dans des situations qui mêlent sport et politique.

L’emprisonnement de la joueuse de basketball Britney Griner et l’intimidation envers le hockeyeur Artemi Panarin, opposant à Vladimir Poutine, sont des exemples.

Afin d'y voir plus clair, Radio-Canada Sports a interrogé le président de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand, Yann Roche.

Q - Est-ce un phénomène nouveau, ce à quoi on assiste cette saison au hockey?

R. L’année dernière, en juin, il y a eu un problème de ce type en France avec la Ligue-1, un joueur du PSG qui refusait de porter le maillot pour des raisons religieuses. Cela a soulevé de la controverse, car il a été vigoureusement critiqué, et ce joueur ivoirien avait reçu le soutien de son gouvernement. Cela a fait beaucoup de bruit. Il y a aussi le cas des Devil Rays de Tampa Bay, au baseball, qui ont décidé l’an dernier de ne pas porter de chandail spécial.

Q. - Quel rôle joue la loi russe dans le retrait de certains hockeyeurs?

R. La loi au Kremlin reprend cette idée de propagande que l’on voit aussi chez certains républicains aux États-Unis dans le dossier LGBT+. La loi ne s’oppose pas aux différences sexuelles ou à l’homosexualité, c’est la propagande de celle-ci qui est punie par la loi.

On peut interpréter la loi de façons différentes. La loi n’est pas claire sur ce qu’est la propagande. Il semblerait que cette loi ne soit pas très virulente. C’est plus un avertissement, peu de gens ont été marqués par cette loi, et alors ce sont des amendes dans des proportions faibles. C’est beaucoup pour monsieur tout le monde. Pour un joueur de hockey, ce n’est pas grand-chose. Il y a cette dimension selon laquelle on utilise cette loi comme argument principal pour se protéger.

Q. - Est-ce que certains joueurs peuvent utiliser cette loi comme excuse?

R. Aux États-Unis, avec les Sharks, il y a un gardien américain qui a refusé de porter le maillot pour des raisons religieuses et des joueurs russes, eux, l’ont porté. C’est assez clair que ce sont des excuses pour éviter de laisser transparaître une homophobie assez claire.

Alexander Barabanov Photo : Courtoisie / Sharks de San José

En fait, c’est une excuse pour cacher une certaine homophobie présente dans beaucoup de milieux sportifs, dont le hockey.

Q. - Est-ce que les Russes dissidents à la loi du Kremlin pourraient faire face à d’autres sanctions?

R. Effectivement, on sait que le pouvoir russe a le bras long. Des opposants politiques ont été assassinés, ou il y a eu des tentatives d’assassinats, donc ce n’est pas à prendre à la légère. Les joueurs russes n’ont pas tendance à s’exprimer contre le régime en place, ils sont souvent du côté du pouvoir, à la fois par peur de représailles et parce qu’ils font partie de l’appareil. Des clubs russes comme le CSA et le Dynamo ont un héritage soviétique, ils étaient des organes du régime et ils le sont encore d’une certaine manière. Idéologiquement, ils ont été élevés dans une certaine filière idéologique.

Q. - Est-ce que des Russes pourraient se fermer des portes en faisant entorse à la loi russe?

R. Le sport russe se réorganise, se restructure autour de ses alliés. La KHL, par exemple, continue à pratiquer ses activités, mais on a resserré le discours. Ce n’est pas sans rappeler l’époque de George W. Bush qui disait : Vous êtes avec nous ou avec les terroristes après le 11 septembre. C’est un peu à ce faux dilemme que sont confrontés les Russes : Vous êtes avec nous ou avec les Occidentaux et leur propagande étatsunienne.

Il y a un resserrement du contrôle des discours. L’époque soviétique est terminée depuis quelques années, mais elle a laissé une trace profonde dans l’habitude des Russes de s’exprimer en public. Ils ont été habitués pendant si longtemps à devoir faire attention, car surveillés… Ça reprend un peu. La plupart des joueurs n’étaient pas nés au moment de la chute de l’URSS, mais des joueurs de leur entourage l'ont quand même connue. L’idée de ne rien dire pour ne pas avoir de problème est profondément ancrée en Russie.