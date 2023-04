Denis Gurianov refuse de participer à la soirée de la Fierté du Canadien

L'attaquant de 25 ans craint des représailles pour sa famille en Russie s'il endosse le chandail aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+.

C'est l'entraîneur-chef Martin St-Louis qui a confirmé la nouvelle jeudi matin à l'entraînement avant le duel contre les Capitals de Washington.

Guri ne prendra pas part à l'échauffement pour des raisons familiales, a-t-il annoncé. On ne connaît pas les répercussions là-bas (en Russie). Je n'ai jamais marché dans ses souliers. Donc, je respecte sa décision.

St-Louis affirme avoir eu une conversation à ce sujet avec son attaquant. Nous sommes la dernière équipe dans la ligue à faire cette soirée, donc on était prêt. On a eu des discussions.

« Il y a un prix à payer pour toi. Je ne sais pas comment sa famille est là-bas, mais il va la protéger et, en même temps, s'exposer à des millions de personnes qui vont le juger. » — Une citation de Martin St-Louis

L'entraîneur refuse de faire de quelconques parallèles avec la situation de Jonathan Drouin qui avait été privé d'action pour avoir raté une rencontre d'équipe. Ce n'est pas pareil du tout , a-t-il tranché, ajoutant qu'il voulait plutôt que l'on mise sur l'aspect positif de la soirée au lieu de se concentrer sur la situation de Gurianov et des autres cas semblables.

Gurianov devient donc le huitième joueur de la LNH, et le cinquième Russe, à refuser de participer à un tel événement cette saison, soit pour des motifs religieux ou parce qu'une loi en Russie interdit la « propagande » LGBTQ+.

Ses compatriotes Ivan Provorov (Flyers), Ilya Lyubushkin (Sabres), Andrei Kuzmenko (Canucks) et Ilya Samsonov (Maple Leafs) l'avaient auparavant imité, même si Provorov, le premier à rejeter le port du chandail, avait plutôt cité des motifs religieux, comme les frères Eric et Marc Staal (Panthers) ainsi que le gardien James Reimer (Sharks).

Les joueurs des Maple Leafs, qui devaient revêtir ce chandail mardi, se sont finalement contentés d'utiliser un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel sur la palette de leur bâton ou d'apposer un autocollant sur leur casque.

Les Rangers de New York, les Blackhawks de Chicago et le Wild du Minnesota avaient, eux, décidé de ne pas faire porter à leurs joueurs des chandails spéciaux.

Gurianov n'a pas parlé aux médias afin de donner plus de détails sur sa situation. L'équipe n'était pas en mesure de confirmer s'il rentrait en Russie durant la saison morte.

Les chandails spéciaux portés durant l'échauffement seront vendus aux enchères et les profits seront remis à You Can Play, une organisation sans but lucratif luttant contre l'homophobie dans le sport, et à GRIS-Montréal, un groupe de recherche et d'intervention sociale qui démystifie l'homosexualité, la bisexualité et les identités de genre en milieu scolaire.