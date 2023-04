L’exclusion des athlètes russes et bélarusses serait aujourd’hui injuste, dit Iga Swiatek

J'ai le sentiment que le tennis, dès le départ, aurait pu faire un peu mieux pour montrer à tous que les joueurs de tennis étaient contre la guerre , a-t-elle affirmé.

La Polonaise de 21 ans a dénoncé le manque de leadership de la WTA et de l'ATP.

Je trouve qu'ils pouvaient faire plus pour faire passer cette idée et donner leur avis et nous aider un peu plus dans les vestiaires parce que l'atmosphère était assez tendue , a ajouté la première raquette mondiale.

Le tennis n'a pas pris cette voie (de l'exclusion), mais, maintenant, ce serait assez injuste de faire ça envers les joueurs et les joueuses russes et bélarusses. Cette décision aurait dû être prise il y a un an , a affirmé Swiatek.

Ce n'est pas de leur faute s'ils ont ce passeport-là, mais on a tous un certain impact. Et je pense que tout ce qui aurait pu aider à stopper l'agression russe, on aurait dû le faire au niveau des décisions prises par les fédérations , a-t-elle précisé.

Swiatek a aussi souligné le courage de certaines joueuses russes, comme la no 8 Daria Kasatkina, qui a publiquement appelé à la fin de la guerre.

Je respecte vraiment cela. Je trouve que c'est courageux de la part des athlètes russes de dire ce genre de choses, parce que leur situation est très compliquée , a-t-elle admis.

Daria Kasatkina et Iga Swiatek en novembre 2022 Photo : Getty Images / Matthew Stockman

L'All England Lawn Tennis Club, qui organise le tournoi de Wimbledon, a annoncé que, contrairement à l'année dernière, les athlètes russes et bélarusses pourraient prendre part à la compétition, mais sous bannière neutre, avec l'interdiction d'exprimer tout soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Wimbledon a ainsi calqué sur la politique adoptée par les autres tournois du grand chelem et voulue par l'ATP et la WTA.

Rappelons que la Pologne a confirmé mercredi, après l'Allemagne et la France, l'annulation d'une étape de la Coupe du monde d'escrime, prévue du 21 au 24 avril à Poznan, qui servait d'épreuve de qualification pour les Jeux olympiques de 2024.

La Fédération polonaise d'escrime a expliqué que la fédération internationale (FIE) lui imposait d'accueillir les athlètes russes.

La Pologne partage une longue frontière avec l'Ukraine et sert de base arrière pour les transferts d'armes. Elle a accueilli plus de 2,5 millions de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit.