Le Kansas interdit les sports féminins aux athlètes transgenres

Le Kansas interdit aux athlètes transgenres les sports féminins et féminins de la maternelle au collège, la première de plusieurs nouvelles lois possibles restreignant les droits des personnes transgenres poussées par les législateurs républicains sur les souhaits du gouverneur démocrate.

L'Assemblée législative a annulé mercredi le troisième veto de la gouverneure Laura Kelly en trois ans sur un projet de loi visant à interdire les athlètes transgenres. Elle est également intervenue un jour après que les législateurs de l'État ont adopté un vaste projet de loi sur les toilettes. Dix-neuf autres États ont imposé des restrictions aux athlètes transgenres, dont le dernier en lice est le Wyoming.

La loi du Kansas entrera en vigueur le 1er juillet et fait partie des centaines de propositions que les législateurs républicains des États-Unis ont entérinées cette année pour repousser les droits des LGBTQ. Les législateurs du Kansas qui soutiennent l'interdiction envisagent également de mettre fin aux soins affirmant le genre pour les mineurs et à restreindre l'utilisation des toilettes.

La mesure approuvée mardi par les législateurs du Kansas empêcherait les personnes transgenres d'utiliser les toilettes publiques, les vestiaires et d'autres installations associées à leur identité de genre, et les empêcherait de changer leur nom ou leur sexe sur leur permis de conduire. Mme Kelly devrait y opposer son veto.

C'est une période effrayante d'élever un enfant trans au Kansas , a déclaré Cat Poland, une résidente de longue date du Kansas.

Cette mère de trois enfants, qui coordonne une alliance gaie-hétéro à l'école de son fils trans de 13 ans à environ 40 miles (65 kilomètres) au nord-ouest de Wichita juge déchirante la menace très réelle de devoir déménager .

L'interdiction démontre l'influence des conservateurs religieux, reflétée dans la plate-forme de 2022 du Parti républicain du Kansas - Nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme - et fait écho aux croyances de nombreux républicains selon lesquelles leurs électeurs n'aiment aucun changement culturel vers l'acceptation.

J'aurais aimé que ce soit en 1960, et, vous savez, le petit Johnny est un garçon et Mary est une fille, et c'est comme ça, point final , a déclaré le représentant de l'État républicain John Eplee, un médecin de 70 ans, lors d'une discussion en comité portant sur le projet de loi sur les toilettes.

Les défenseurs des droits LGBTQ disent que tout cela fait partie d'une campagne nationale des traditionalistes de droite pour effacer les personnes transgenres, non binaires, homosexuelles et fluides de genre de la société américaine.

Alex Poland, un coureur de cross-country de huitième année qui espère jouer au baseball l'année prochaine, a déclaré que les législateurs poursuivaient des projets de loi contre des enfants qui n'ont rien fait pour nuire à qui que ce soit .

Le Capitole de l'État du Kansas aux États-Unis. Photo : Getty Images / Michael B. Thomas

Alex, qui a fait pression pour les droits des trans avec sa mère à la Statehouse la semaine dernière, a déclaré qu'il était bon pour la santé mentale des enfants trans de jouer dans des équipes associées à leur identité de genre, et que la plupart des autres enfants s'en fichent.

Ce sont en grande partie les adultes qui se soucient tellement de ce que font les enfants trans , a déclaré Alex.

Mme Kelly a déclaré aux journalistes de la région de Kansas City qu'elle pensait que les législateurs finiraient par regretter d'avoir voté pour ce projet de loi vraiment affreux .

Cela me brise le cœur et c'est certainement décevant , a-t-elle lancé.

La première loi d'État sur les athlètes transgenres, dans l'Idaho en 2020, est intervenue après que les conservateurs se sont retirés de la réaction nationale face à une loi de courte durée sur les toilettes en 2016 en Caroline du Nord. Au Kansas, le plus grand obstacle des conservateurs a été Laura Kelly, qui a été réélue de justesse l'année dernière après s'être présentée comme une centriste politique.

Les républicains conservateurs du Kansas n'ont pas atteint les majorités des deux tiers dans les deux chambres législatives nécessaires pour annuler les veto de Mme Kelly sur les projets de loi sur les athlètes transgenres en 2021 et 2022. Mais cette année, la Chambre a voté 84-40 pour annuler son veto, exactement les deux tiers requis. Le vote a été de 28 à 12 au Sénat, un de plus qu'une majorité des deux tiers.

Les partisans de l'interdiction n'auraient pas pu passer outre le veto de Mme Kelly cette année si le seul démocrate ne s'était rangé à leurs côtés contre le gouverneur. Le représentant Marvin Robinson, de Kansas City, a déclaré aux journalistes qu'il avait voulu se rencontrer au milieu , mais qu'il avait trouvé le débat très divisé. Il a dit qu'il avait prié pour être guidé avant le vote.

Deux législateurs démocrates LGBTQ de la région de Kansas City étaient particulièrement contrariés parce qu'ils pensaient que les républicains se réjouissaient du vote à la Chambre.

La représentante Heather Meyer s'est levée, a ouvert sa veste et a affiché un t-shirt Protégez la jeunesse trans avant de faire un geste grossier en quittant la chambre. La représentante Susan Ruiz a crié aux membres du GOP, les insultant brièvement avant de se faire dire qu'elle était hors service.

Partout aux États-Unis, les partisans de ces interdictions soutiennent qu'ils maintiennent une concurrence loyale. Le mois dernier, l'athlétisme a interdit aux athlètes transgenres la compétition internationale, adoptant les mêmes règles que la natation l'année dernière.

Les partisans affirment qu'ils veillent également à ce que les filles et les femmes cisgenres ne perdent pas les bourses et autres opportunités qui n'existaient pas pour elles il y a des décennies.

Au cours des 50 dernières années, les femmes ont enfin pu célébrer nos différences et créer une division qui nous a permis de réaliser des efforts sportifs similaires à ceux de nos homologues masculins , a déclaré Caroline Bruce McAndrew, ancienne nageuse olympique et membre du Kansas Sports Hall of Fame de Wichita.

Les défenseurs des droits LGBTQ reconnaissent que les arguments sur la concurrence résonnent en dehors de la base conservatrice des républicains en raison de l'hypothèse de longue date selon laquelle les hommes et les garçons sont naturellement plus forts que les femmes et les filles.

Ils sont également frustrés que le débat se concentre souvent sur la question de savoir si les athlètes transgenres ont ou peuvent gagner des championnats.

Hudson Taylor, un lutteur collégial américain à trois reprises, a déclaré que les sports pour les jeunes devraient consister à apprendre la discipline, des habitudes saines et à s'amuser dans un environnement favorable. Il a fondé et dirige le groupe pro-LGBTQ Athlete Ally.

Il y a eu une professionnalisation des sports pour les jeunes au cours des 40 dernières années , a déclaré Taylor. Très souvent, les législateurs et les personnes qui s'opposent à l'inclusion des transathlètes s'adressent vraiment directement aux athlètes les plus élites, les plus talentueux et les espoirs olympiques.

La mesure du Kansas interdit aux athlètes transgenres les équipes de femmes et de filles à partir de la maternelle, même si les sports et autres activités parascolaires ne sont pas supervisés par la Kansas State High School Activities Association avant la septième année.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les défenseurs des droits LGBTQ doutent que le véritable problème soit la concurrence loyale. Un autre est la rareté des athlètes féminines transgenres.

L'association d'État a déclaré que trois filles transgenres ont participé à des sports de la septième à la douzième année cette année, dont deux seniors. Taylor a déclaré que les athlètes transgenres au collège étaient probablement moins de 500. La NCAA indique qu'environ 219 000 femmes pratiquent des sports collégiaux.

L'interdiction internationale de l'athlétisme n'affecte pas une seule athlète féminine transgenre.