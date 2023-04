Le Canadien marche sur des oeufs à la veille de la soirée LGBTQ+

C'est une journée très importante que nous prenons au sérieux. On a commencé à en discuter en équipe. On va répondre à toutes les questions lorsque nous serons vraiment prêts à y répondre , a estimé l'entraîneur-chef du Canadien.

L'activité est devenue une opération plus délicate depuis que sept joueurs de la LNH ont refusé de porter le chandail arc-en-ciel, symbole de l'appui à la diversité, lors de la période d'échauffement de leur équipe respective.

Ces joueurs ont évoqué des motifs religieux ou de sécurité dans le cas de hockeyeurs russes qui disent craindre des représailles en raison d'une loi en vigueur dans leur pays qui interdit les relations sexuelles non traditionnelles.

Les Rangers de New York, les Blackhawks de Chicago et le Wild du Minnesota ont préféré ne pas demander à leurs joueurs de porter l'uniforme multicolore. Les joueurs des Maple Leafs, qui devaient revêtir ce chandail mardi, se sont finalement contentés d'utiliser un ruban arc-en-ciel sur la palette de leur bâton ou d'apposer un autocollant sur leur casque.

Des organisations de la LNH souhaitent montrer leur appui à la communauté LGBT+ avant les matchs. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Rien ne laisse croire que le Canadien entend changer ses plans à la dernière minute comme l'ont fait les Maple Leafs. Les joueurs du CH seront invités à porter le chandail arc-en-ciel lors de la période d'échauffement qui précédera l'affrontement contre les Capitals de Washington.

Mercredi, Martin St-Louis ne pouvait cependant confirmer que tous les joueurs sauteraient sur la glace avec un chandail multicolore qui sera ensuite vendu aux enchères pour venir en aide à des organismes.

On en a parlé. Une équipe, c'est une équipe. On est pas mal unis , a déclaré Jonathan Drouin qui ne sait trop comment il réagira si un coéquipier fait le choix de ne pas porter ledit chandail.

C'est une cause importante, il faut en parler. Le joueur est libre de faire son choix, mais je sais que les circonstances sont différentes pour certains selon ce qui se passe dans leur pays. On ne peut pas porter un jugement, mais c'est décevant que ça existe encore en 2023.

Denis Gurianov est le seul joueur d'origine russe à faire partie de la formation du Canadien. La demande faite mercredi par les journalistes pour s'entretenir avec lui ne s'est pas matérialisée. Après l'entraînement à Brossard, le Tricolore a indiqué que Gurianov avait quitté les lieux et qu'il n'était pas disponible.

On ne peut donc présumer de rien, ni savoir s'il avait l'intention de porter le chandail arc-en-ciel comme plusieurs joueurs russes l'ont fait ou d'imiter ses compatriotes Ivan Provorov, Ilya Lyubushkin, Andrei Kuzmenko et Ilya Samsonov. Les frères Eric et Marc Staal et le gardien James Reimer ont aussi décidé de ne pas participer à ce mouvement d'appui.

Moi, je vais le porter, affirme sans hésiter Samuel Montembeault. Grâce à notre visibilité, c'est une belle vitrine pour la communauté LGBTQ.

Bien qu'il préfère attendre à jeudi pour parler au nom de l'organisation, Martin St-Louis ne laisse planer aucun doute sur son ouverture d'esprit et la place qu'il accorde dans sa vie à l'inclusion et la diversité.