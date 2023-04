Important rendez-vous pour Erik Bazinyan le 1er juin

Il a accepté le défi du Mexicain qui avait été embauché comme boxeur de réserve pour affronter Christian Mbilli le mois dernier, en cas de pépin avec l'Équatorien Carlos Gongora, qui n'avait obtenu son visa qu'à la dernière minute pour venir affronter le Montréalais.

Présent au Cabaret du Casino de Montréal pour ce combat d'anthologie, il n'avait cessé de haranguer Bazinyan, réclamant à hauts cris un affrontement contre le boxeur classé deuxième aspirant aux ceintures de la World Boxing Association (WBA) et de la World Boxing Organization (WBO), ainsi que troisième au titre du World Boxing Council (WBC).

Macias (28-11-4, 14 K.-O.) avait joué les trouble-fête face à Steven Butler il y a deux ans, l'emportant par K.-O. technique au cinquième round. Il n'aura plus l'avantage de la surprise.

Bazinyan (29-0, 21 K.-O.) cherche à obtenir un championnat du monde le plus rapidement possible et ne voudra pas que Macias devienne un obstacle à cet objectif. Entre-temps, il mettra ses ceintures de la North American Boxing Association (NABA) et de la North American Boxing Federation (NABF) des super-moyens en jeu.

Une carte attrayante

Le promoteur Camille Estephan d'Eye of the Tiger Management (EOTTM) mise également sur Steve Claggett (34-7-2, 24 K.-O.) pour réchauffer la soirée. Le super-léger fera face à Julian Rodriguez (22-1, 14 K.-O.) pour la ceinture NABA des super-légers. L'Albertain visera une sixième victoire de suite.

Cette soirée marquera également le retour dans le ring de Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.). La Montréalaise, qui n'a pas pu se retrouver sur la même affiche que Mbilli en raison d'une blessure à la main, livrera finalement un premier combat depuis sa défaite en championnat du monde face à Femke Hermans en décembre dernier.

Elle sera opposée à la Brésilienne Adriana Dos Santos Araujo (6-1, 1 K.-O.), la même adversaire qu'elle devait affronter en mars. Spencer est classée troisième à l'IBF et à la WBA, cinquième au WBC et sixième à la WBO.

Thomas Chabot (8-0, 7 K.-O.), Alexandre Gaumont (7-0, 5 K.-O.), Wilkens Mathieu (2-0, 1 K.-O.) et Mehmet Nadir Unal (3-0, 3 K.-O.) seront aussi en action.