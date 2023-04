Le relais canadien reprend là où il a laissé

On ne remet pas de médailles en avril pour le meilleur temps de l’année, mais ça nous aide de constater que nous sommes sur la bonne voie, a déclaré l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne d'athlétisme, Glenroy Gilbert.

En fait, Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse, champions du monde en titre, n’ont jamais été si rapides en avril. Les Canadiens ont abaissé leur temps de 0,3 s à cette compétition annuelle qui réunissait, cette fois, plus d’athlètes professionnels, ce qui s'avère de bon augure pour les Championnats du monde en août prochain, à Budapest.

Tu ne peux pas tenir les médailles pour acquis avant d’arriver [aux mondiaux] , lance l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne.

Andre de Grasse gagne le relais 4 x 100 m aux derniers Championnats du monde. Photo : Getty Images / Carmen Mandato

[Les gars] reconnaissent qu’il est encore tôt. C’est un bon indicateur pour eux et un bon coup pour la confiance, mais ils sont conscients qu’ils doivent d’abord se mettre en forme et qu’ils doivent demeurer en santé.

À ce temps-ci de l’année, les sprinteurs poursuivent encore leur préparation en vue des épreuves individuelles de la saison extérieure et des championnats du monde. L’équipe canadienne profite donc de cette compétition annuelle pour se réunir afin de peaufiner le relais. En cours de saison, c’est plus difficile, indique Glenroy Gilbert, car les sprinteurs doivent gagner leur vie, ils ont des engagements, etc.

Si la vitesse des sprinteurs canadiens est au rendez-vous au relais, il y a encore des gains possibles lors des échanges, estime l'entraîneur. Et c’est d'ailleurs sur cet aspect que l’accent a été mis le week-end dernier.

Les sprinteurs canadiens Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse célèbrent leur médaille de bronze au relais 4 x 100 m. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Par exemple, le second échange [entre Blake et Rodney] pourrait se faire un peu plus loin dans la zone de transmission , souligne Gilbert, champion olympique du 4 x 100 m des Jeux de 1996.

« Quand on repense à la forme des gars l’an dernier, si leurs échanges avaient été un peu mieux faits dans la zone, ils auraient été beaucoup plus rapides. Plus on va loin, plus c’est risqué. Mais les gars se font grandement confiance et je crois que ça pourrait les aider. » — Une citation de Glenroy Gilbert, entraîneur-chef de l'équipe canadienne d'athlétisme

Chose certaine, le titre mondial remporté l’été dernier en Oregon fait monter d’un cran le niveau d’engagement des sprinteurs canadiens envers le relais. Ces athlètes favorisent d’abord les épreuves individuelles, mais personne ne s’est désisté en vue du week-end dernier.

Il y a cet engagement de chacun d’entre eux et de leurs entraîneurs personnels pour appuyer le programme [canadien] et nous permettre de courir ensemble lorsque c’est possible.

La présence de plusieurs athlètes professionnels à Gainesville a fait grimper l’intensité, souligne l'entraîneur canadien qui note aussi que les sprinteurs canadiens en font tous un peu plus pour s’assurer que leur forme physique soit au point .

Andre De Grasse en action à la Diamond League d’Oslo Photo : Radio-Canada

Andre De Grasse a ainsi couru un relais 4 x 400 m samedi dernier, tandis qu'Aaron Brown a réalisé un record personnel au 400 m individuel en 45,84 s.

D’ailleurs, De Grasse, dernier sprinteur du relais canadien, a réussi samedi un des meilleurs échanges avec Rodney que Gilbert ait vu.

Andre n’a pas hésité. Il a reçu le témoin au bout de la zone de transmission. Et une fois qu’il a le témoin en main, il y a très peu de gens, s’il y en a, qui peuvent le rattraper. Il a couru comme Andre sait courir.

Il s’agissait d’une première compétition en 2023 pour De Grasse qui s'entraîne depuis peu à Orlando sous la férule de son nouvel entraîneur, l’Irlandais John Coghlan. C’est lui qui est derrière le succès de la spécialiste des haies, la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, couronnée championne olympique à Tokyo.

« Il comprend le sprint et sait comment amener un athlète du calibre d’Andre à rivaliser avec les meilleurs au monde. Andre est toujours dans de bonnes dispositions mentales. Il est très fort à ce niveau. Il croit en lui-même. » — Une citation de Glenroy Gilbert, entraîneur-chef de l'équipe canadienne d'athlétisme

Aaron Brown après sa demi-finale du 200 m aux mondiaux Photo : Getty Images / Jewel Samad

Quant à Aaron Brown, qui n’avait pas couru de 400 m depuis 2019, il semble plus affamé que jamais. Pas question de retraite pour celui qui a pris part aux trois finales de sprint (100 m, 200 m , 4 x 100 m) aux Championnats du monde en 2022 à Eugene. À 30 ans, peut-il encore s’améliorer?

La motivation reste la clé, selon moi. Si l’athlète est motivé, c’est tout à fait possible. C’est une question d’attitude. Si tu penses déjà à ton âge, tu es déjà à la retraite , estime Gilbert.

Rodney, le troisième maillon du trio canadien qui court ensemble depuis 2015, est en santé. Et la recrue Jerome Blake est un coureur transformé. Selon Gilbert, Blake, qui a joint l’équipe en 2015, a beaucoup mûri depuis deux ans, notamment après s’être illustré sur la scène internationale.

Jerome a commencé l'entraînement un peu tard, mais on peut voir qu’il est plus mince et beaucoup plus confiant en raison de sa percée majeure l’an dernier. Ce qu’il a réussi était un peu une surprise pour lui, alors que maintenant, il s’attend à être parmi les meilleurs.

Jerome Blake court aux Championnats canadiens en 2022. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

L’année est encore jeune pour s’emballer au sujet du relais canadien qui vient de réussir le meilleur temps de la planète en 2023. Mais son chrono de 37,8 s aurait été le quatrième de toute l’année 2022. Pas mal, non? Le Canada avait d’ailleurs réussi un des trois meilleurs temps à Eugene ( 37,48 s).

Relais féminin 4 x 100 m

Si le relais masculin canadien au 4 x 100 m est déjà qualifié pour les mondiaux de Budapest, il reste toutefois à déterminer sa composition, même si on a une excellente idée.

Le scénario est le même pour le relais féminin du 4 x 400 m.

C’est cependant au relais féminin 4 x 100 m que le Canada tentera cet été de retrouver sa place aux Championnats du monde.

La sprinteuse Audrey Leduc. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Audrey Leduc, Khamica Bingham, Jacqueline Madogo et Natassha McDonald ont aussi pris part aux Florida Relays. Le troisième échange a dépassé la zone de transmission, ce qui a disqualifié l’équipe.

Leduc, de Gatineau, en était à sa première expérience pour lancer le relais canadien.

Audrey a très bien couru dans cette première manche, affirme Gilbert. C’est une jeune fille de talent et désireuse d’apprendre. Elle sera des prochains camps afin de tenter de solidifier sa place au sein de l’équipe.

Leduc fait partie des sprinteurs en transition vers la saison extérieure après avoir couru en salle cet hiver.