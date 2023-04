Fernandez tombe au 2e tour à Charleston, Bouchard subit le même sort à Bogota

Le parcours de Leylah Annie Fernandez, à Charleston en Caroline du Sud, a pris fin mercredi au second tour contre Paula Badosa, 12e tête de série et 33e raquette mondiale.

Actuelle 51e joueuse au classement de la WTA, la Canadienne a livré une âpre bataille avant de s'incliner en deux manches de 5-7 et 6-7 (6/8) après 1 h 53 min.

Elle avait pourtant connu un fort début de match avec un bris de service pour rapidement bondir en avant 3-0 et ensuite 4-1.

Mais l'ex-no 2 mondiale a repris son bris de retard pour ramener tout le monde à la case départ au huitième jeu.

La Québécoise a, malgré tout, gardé son sang-froid face à cette remontée pour blanchir l’Espagnole au jeu suivant. Puis elle a cédé les trois suivants pour perdre la manche.

Leylah Fernandez s'est inclinée contre l’Espagnole Paula Badosa à Charleston. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Avec trois doubles fautes, un taux de premières balles en jeu à 48 % et seulement 14 points inscrits en retour de service dans cette manche initiale, Fernandez a donné des munitions à sa rivale.

La deuxième manche s’est ouverte sur une autre fausse note pour Fernandez qui a perdu son service à la quatrième balle de bris offerte à Badosa.

La suite a permis à Fernandez de retrouver ses marques. Revenue à 4-4 grâce à son deuxième bris de la rencontre au huitième jeu, la Lavalloise de 20 ans a poursuivi sur sa lancée pour forcer le bris d'égalité.

En double, Fernandez et l'Américaine Taylor Townsend l'ont emporté 6-4 et 6-3 sur les Polonaises Katarzyna Kawa et Alicja Rosolska.

La Canadienne Katherine Sebov a également perdu au deuxième tour contre la Suisse Belinda Bencic (no 4) en deux manches de 0-6 et 3-6.

Bouchard et Zhao sorties à Bogota

Pendant ce temps à Bogota, en Colombie, les Canadiennes Carol Zhao et Eugenie Bouchard ont aussi été éliminées au terme de leur match de deuxième tour.

Zhao, 174e du monde, a été sèchement battue 6-2 et 6-1 par la Britannique Francesca Jones, classée 817e à la WTA. Les deux joueuses ont éprouvé des ennuis au service comme le démontrent les 11 doubles fautes de Zhao et les 10 de Jones.

D'autre part, Eugenie Bouchard a baissé pavillon devant la Russe Kamilla Rakhimova, 90e raquette de la planète, en trois manches de 6-0, 6-7 (7/9) et 6-4 après un effort de 2 h 23 min.

La Québécoise, maintenant 327e du monde, a cédé son service pour la cinquième fois de la rencontre, mais la première de l'ultime manche, au tout dernier jeu pour octroyer la victoire à son adversaire de 21 ans.