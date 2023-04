Les derniers mois plus que compliqués de Michael Woods

Un texte de Sébastien Boucher

Ironiquement, son coéquipier danois Jakob Fuglsang souffre de la même infection actuellement.

Un traitement de trois semaines aux antibiotiques a été nécessaire. Malgré la médication, Woods a continué de courir en prenant le départ de trois courses italiennes, au début octobre, parce que son équipe Israël-Premier Tech manquait de coureurs.

C’était une mauvaise idée, a reconnu Woods en entrevue avec Radio-Canada Sports, mardi. J’ai eu beaucoup de problèmes dans les mois suivants. Je suis tombé malade trois autres fois parce que mon système immunitaire était faible. Je n’étais pas la même personne pendant l’hiver.

Après le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison qu’il n’a pas complété, Woods a rangé son vélo. Pendant près de deux mois, il ne l’a pas enfourché, ce qui est long, très long pour un cycliste professionnel.

Le Canadien Michael Woods lors d'une course en Italie. Photo : Twitter / Israel Start-Up Nation

Et lorsqu’il est remonté en selle, au début décembre, c’était pénible.

C’était vraiment difficile. J’habite à Andorre, c’est un des endroits les plus durs au monde pour rouler, précise le cycliste originaire d’Ottawa. Chaque fois que tu sors, il faut que tu grimpes. Il n’y a pas de terrain plat. Et quand tu pèses cinq kilos de plus, que ta forme n’est pas au mieux et que tu dois gérer l’altitude, c’est très difficile.

Comme si ce n’était pas suffisant, au moment où il commençait à retrouver la forme, après trois ou quatre semaines d’entraînement, il a contracté la COVID. Les symptômes ont été limités, mais sa remise en forme en a été affectée.

Des doutes pendant la remise en forme

Pendant sa pause forcée, Woods a quand même gardé une bonne santé mentale , en faisant de la course en sentier et du skimo, du ski alpinisme.

Même si cette pause en famille a été bénéfique, elle a semé des doutes. Le cycliste de 36 ans n’a pas songé à la retraite immédiate du cyclisme, mais l’idée que la fin approchait l’a certainement tracassé.

« Je me demandais si j’allais retrouver ma forme. Je ne suis pas le coureur le plus jeune du peloton. Je me disais si je ne suis pas capable de retrouver mon niveau, je vais peut-être devoir m’arrêter dans un an. » — Une citation de Michael Woods, cycliste canadien

Les six derniers mois de 2022, je ne me sentais pas moi-même , ajoute Woods, faisant référence à son infection et à ses mésaventures sur le Tour de France et le Tour d’Espagne.

Woods a eu son lot de malheurs en course en 2022 : une chute lors de la neuvième étape du Tour de France (10 juillet) et une autre à la troisième de la Vuelta (21 août). Résultats : une fracture à un os du bassin et une commotion cérébrale.

Michael Woods Photo : afp via getty images / FABRICE COFFRINI

D’ailleurs, le diagnostic de la fracture, subie sur la Grande Boucle, est survenu un mois plus tard.

C’était inconfortable, mais rien pour m’empêcher de rouler. Après ma chute à la Vuelta, mon entraîneur Pablo Saldanha a insisté pour que je subisse une radiographie du bassin , explique Woods.

Gagnant de deux étapes sur la Vuelta (2018 et 2020), Woods a donc roulé 14 étapes de grands tours avec cette douleur. De quoi ne pas se sentir soi-même!

Une confiance et une forme renouvelées

Tous ces malheurs sont derrière lui maintenant. Le père de deux jeunes enfants a repris la compétition à la fin février. Ses premières épreuves n’avaient pour but que de revivre des sensations de courses, de rouler en peloton .

À son plus grand bonheur, lors de la cinquième étape de Tirreno-Adriatico, ses sensations sont revenues.

Cette journée-là, j’ai finalement senti que j’avais retrouvé la santé, s’est réjoui Woods, soulagé. Je me sentais à nouveau moi-même. Ça m’a donné confiance.

Une confiance qui s’est ressentie dès la course suivante où il a terminé 6e du classement général du Tour de Catalogne, à la fin mars. Une des courses par étapes les plus difficiles , de son avis.

À la fin de Tirreno et en Catalogne, j’ai retrouvé le plaisir de rouler.

Des sensations qui lui redonnent confiance à l’approche des classiques ardennaises où il a connu du succès par le passé avec une 2e place à Liège-Bastogne-Liège en 2018 et une 3e à la Flèche wallonne en 2020.

Michael Woods au Tour de Suisse, en juin 2021. Photo : Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Je crois que je suis capable de faire un podium dans ces deux courses. C’est vraiment un objectif , déclare Woods, tout en reconnaissant que le changement apporté à la portion finale de Liège-Bastogne-Liège en 2019 n’est pas à son avantage.

Au lieu que l'arrivée se fasse dans la montée de l'Ans, comme c'était le cas depuis 1992, les organisateurs ont ramené l'arrivée à Liège, sur le plat.

Ensuite, la prochaine cible majeure de l’Ontarien sera un succès d’étape au Tour de France comme son coéquipier Hugo Houle l’an dernier.

Les mondiaux 2026 à Montréal : ça serait cool

Le contrat de Woods avec Israel-Premier Tech est valide jusqu’à sa retraite , selon ses dires. C’est ce que lui a garanti Sylvan Adams, propriétaire de la formation.

Dans un monde idéal, cette retraite surviendrait en 2026, avec les Championnats du monde de cyclisme sur route, présentés à Montréal.

C’est certainement quelque chose que j’ai en tête. Ça serait cool, mais c’est loin , admet-il, tout en rappelant qu’il sera alors à l’aube de ses 40 ans.