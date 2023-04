Depuis 2012, le développement phénoménal des départements de statistiques avancées des équipes et l’avènement de nouvelles technologies ont considérablement changé la façon dont on pratique le baseball.

Au fil des ans, les lanceurs sont devenus de plus en plus dominants et les équipes ont délaissé les stratégies offensives classiques (comme le vol de but, le court et frappe ou l’amorti) pour essentiellement miser sur les coups de circuit afin de générer de l’attaque.

Les gérants se sont mis à utiliser un plus grand nombre de lanceurs et les matchs sont devenus plus longs. Les frappeurs parvenaient à frapper de moins en moins de balles en jeu, il y avait de moins en moins d’action et les assistances dans les stades ont graduellement chuté de 9 millions de spectateurs par année.

Cette saison, dans l’espoir de redynamiser leur sport, les dirigeants de la MLB ont décidé d’implanter de nouvelles règles. Ils tentent ainsi de court-circuiter une partie ses effets négatifs provoqués par les statistiques avancées.

***

On assiste ainsi à l’apparition d’un cadran afin d’accélérer le déroulement des matchs. Les lanceurs ont désormais 15 secondes pour effectuer un lancer lorsqu’il n’y a personne sur les sentiers, et 20 secondes lorsque les sentiers sont occupés.

Les permutations défensives sont par ailleurs interdites. Les gérants ne peuvent donc plus congestionner un côté de l’avant-champ pour accroître leurs chances de retirer un frappeur qui tire la balle dans son champ. Désormais, deux joueurs d’avant-champ doivent toujours se trouver de chaque côté du deuxième coussin.

Un des nouveaux buts utilisés dans la MLB. Photo : Getty Images / Stacy Revere

La dimension des coussins a aussi été accrue. Les coussins font maintenant 46 x 46 centimètres au lieu de 38 x 38 cm. En plus de rendre le jeu plus sécuritaire, ce changement a pour effet de réduire de 11,4 cm la distance entre les coussins, ce qui favorise les vols de buts.

Depuis le début de la saison, les amateurs de baseball et les médias nord- américains portent donc une attention toute particulière à l’instauration et aux effets de ces règles révolutionnaires.

Bien sûr, l’échantillon est encore très mince. À peine 5 % du calendrier a été disputé. Mais jusqu’à présent, sur le terrain, les effets sont plus ou moins perceptibles.

***

La bonne chose, c’est que les matchs sont plus courts d’une trentaine de minutes en moyenne. Le recours au cadran permet donc à la MLB de faire un bond de 40 ans en arrière. Les matchs durent en moyenne 2 h 38 min comme c’était le cas à la belle époque des Expos, au début des années 1980.

Les attaques des équipes, par contre, ne semblent pas stimulées outre mesure par les nouvelles règles.

La moyenne de points marqués (par équipe, par match) est passée de 4,28 à 4,62 de la saison dernière à aujourd’hui. C’est une amélioration, soit. Toutefois, ces 4,62 points par rencontre sont inférieurs aux 4,65 points qui étaient marqués en 2020 et à la moyenne de 4,83 points inscrite en 2019. Les chiffres de 2019 et de 2020, soulignons-le, étaient jugés inacceptables par la MLB.

Cette saison, il se frappe en moyenne 0,23 coup sûr de plus (par équipe, par match) que la saison dernière (8,39 par équipe, par match). Encore là, c’est inférieur à la moyenne de 8,65 coups sûrs de 2019, qui était aussi considérée beaucoup trop basse.

Il y a un peu plus de coureurs sur les sentiers parce que les lanceurs accordent plus de buts sur balles (3,58 buts sur balles par match, par rapport à 3,06 l’an passé).

Les lanceurs n’ont jamais accordé autant de buts sur balles depuis l’an 2000.

Mais il ne faut pas oublier qu’ils sont en train de s’adapter au règlement du cadran, qui les oblige à travailler plus rapidement. Ils vont probablement s’ajuster à cette nouvelle réalité au fil de la saison.

En ce qui concerne les buts volés, la moyenne par match est passée de 0,51 à 0,65. Sur l’ensemble de la saison, ça pourrait signifier une hausse d’environ 700 buts volés par rapport à la saison 2022. Mais jusqu’à présent, comme on l’a vu plus haut, ces vols supplémentaires n’ont pas stimulé l’attaque outre mesure.

***

Malgré l’adoption de ces quelques nouvelles règles, il y a une grosse portion du dentifrice que les dirigeants du baseball majeur vont avoir de la difficulté à remettre dans le tube : la domination des lanceurs.

Le lanceur des Mets de New York, Carlos Carrasco, au monticule. Photo : Getty Images / Stacy Revere

Même si on les force à s’exécuter plus rapidement au monticule, les lanceurs retirent autant de frappeurs sur des prises qu'auparavant. Ils maintiennent depuis le début de la saison une moyenne de 8,63 retraits sur des prises, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Il n’y a jamais eu autant de lanceurs dont les lancers atteignent les 100 milles à l’heure dans les majeures.

Au cours des dernières années, les avancées technologiques comme les caméras à ultra-haute définition, qui permettent aux lanceurs de connaître et d’améliorer leur taux de rotation de la balle, ont changé les méthodes d’entraînement. Et le recours aux statistiques avancées permet aux lanceurs de mieux utiliser chacun des lancers de leur répertoire selon leur taux de succès dans des circonstances précises.

Il y a deux ans, les dirigeants de la MLB se sont servis d’un circuit de la Ligue atlantique (une ligue professionnelle indépendante) comme laboratoire. Ils souhaitaient ainsi tester les changements de règles qu’ils souhaitaient éventuellement implanter dans les grandes ligues.

Au beau milieu de la saison 2021, les monticules ont été reculés d’un pied dans l’espoir de stimuler l’attaque. Or, les statistiques des frappeurs n’ont presque pas bougé par rapport à la première moitié de la saison.

Cette expérience de la MLB a donc pris fin là-dessus. Et depuis, personne ne semble être parvenu à trouver une façon de désavantager les lanceurs par rapport aux frappeurs. La moyenne offensive des frappeurs s’élève à ,249 jusqu’à présent cette saison alors qu’elle se situait ,270 au début des années 2000.

Devrait-on simplement abaisser le monticule comme on l’avait fait après la saison 1968?

Cette campagne avait été baptisée la saison des lanceurs tellement les frappeurs y avaient été malmenés. La moyenne offensive collective s’était élevée à ,237, ce qui reste à ce jour la pire saison offensive de l’histoire de la MLB.

Après cette saison catastrophique, les monticules avaient été abaissés de 15 à 10 pouces (38 à 25 cm) et les moyennes offensives étaient spontanément reparties vers le haut.

***

La MLB est une industrie de 11 milliards qui cherche à enfouir les avancées technologiques des 10 ou 20 dernières années dans une bouteille, et à jeter cette bouteille au fond de la mer, dans l’espoir de retrouver son âme et son cachet d’antan.

Y parviendra-t-elle avec ces quelques modifications aux règlements?

Les amateurs le souhaitent vivement. Mais jusqu’à présent, ça ne semble pas être acquis.