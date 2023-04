Pourquoi Endeavor veut-elle de Vince McMahon?

McMahon sera le président du conseil d’administration de l’entreprise ainsi créée, au sein de laquelle il n’aura plus le même droit de vote disproportionné en assemblée générale qu’il possédait à la WWE. Mais elle lui a ouvert toutes grandes les portes du processus de création que McMahon avait cédé à son gendre, l’ancien lutteur Paul Triple H Levesque, quand il a annoncé sa retraite le 22 juillet 2022 dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle.

Essentiellement absent de la sphère publique depuis, McMahon a affirmé à CNBC lundi qu’il serait impliqué dans les grandes lignes du processus de création, et selon plusieurs médias spécialisés, c’était lui le patron en coulisses le soir même, pour l’événement hebdomadaire Raw.

La WWE possède une exceptionnelle équipe de direction, et je n’ai pas l’intention que mon retour ait quelque incidence que ce soit sur leurs rôles, leurs devoirs ou leurs responsabilités , avait déclaré McMahon en janvier, quand il avait amorcé son retour en destituant trois membres du conseil d’administration, ce qu’il était autorisé à faire comme actionnaire contrôlant de l’entreprise.

Brandon Thurston, qui analyse l’économie de la lutte professionnelle pour Wrestlenomics, est d’avis qu’une transaction financière qui aurait compris une cassure nette entre la WWE et Vince McMahon aurait coûté plus cher encore à Endeavor, qui a établi la valeur de la WWE à 12,5 milliards de dollars canadiens. Autrement, il se demande quelle valeur peut bien avoir McMahon pour l’avenir de l’entreprise, notamment sur le plan créatif, mais pas uniquement.

Peut-être qu’il peut tirer profit de certaines relations d’affaires, et il a évidemment beaucoup d’expérience à la tête de l’entreprise, mais je ne vois pas comment il peut y avoir un effet positif net, soutient Thurston. À la tête du processus de création, il a montré qu’il faisait du tort. Sur le plan des relations publiques, il fait du tort.

Sur le plan de la stratégie médiatique, ce n’est pas clair, parce qu’il n’en parle à peu près pas, à part dans de très courtes déclarations préparées lors de conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels auxquelles il participe de moins en moins. [Le président de la WWE] Nick Khan est l’expert en la matière. Je cherche encore ce qu’il apporte que personne d’autre ne peut apporter.

En entrevue à CNBC, le chef de la direction d’Endeavor, Ari Emanuel, s’est exclamé oh! mon Dieu, oui! quand on lui a demandé s’il souhaitait que McMahon fasse partie de l’entreprise après la fusion. Emanuel a notamment cité la hausse de l’auditoire des deux principales émissions hebdomadaires de la WWE – et particulièrement le rendement de l’entreprise dans la tranche d’âge 18-49 si chère aux commanditaires.

Thurston collige de nombreuses données indicatrices de la popularité des différentes organisations de lutte professionnelle. Après avoir observé des lacunes du côté de la WWE au cours des dernières années, il reconnaît que certaines données se sont stabilisées avant le départ de McMahon. Le contrat intervenu au printemps 2021 avec le site de diffusion en ligne Peacock, qui présente désormais tous les grands événements de la WWE, a fini par avoir un effet bénéfique dans différents secteurs de l’entreprise, explique-t-il.

Les cotes d’écoute étaient même encourageantes au début de 2022, et ça s’est poursuivi, souligne Thurston. Mais c’est pendant que Paul Levesque était à la tête du processus de création qu’on observe une augmentation de la vente des billets d’une année à l’autre. Le portrait de la situation est plus complexe que cela, mais je ferais valoir que les indicateurs de consommation des produits qu’offre la WWE étaient nettement meilleurs quand Vince n’était pas là.

Jadis un véhicule de promotion pour vendre des billets de spectacle, la télévision est devenue le nerf de la guerre pour les grandes organisations de lutte professionnelle comme la WWE. Les ententes actuelles de l’entreprise avec Fox et NBC Universal pour les droits de diffusion aux États-Unis, qui prennent fin en 2024, lui rapporteront au bout du compte plus de trois milliards de dollars canadiens.

En janvier dernier, McMahon avait signifié un intérêt particulier envers la négociation des prochaines ententes. Une période exclusive de négociation avec les détenteurs de droits actuels est en cours. Avec la fusion, McMahon trouvera assurément des alliés pour mener ces pourparlers comme il l’entend.

Tu as déjà Nick Khan, que tout le monde qualifie d’expert en la matière et dont les résultats sont probants, et tu peux y ajouter Ari Emanuel, c’est encore mieux, affirme Thurston. Je ne crois pas que négocier les droits de la WWE et de l’UFC en même temps soit la bonne option dans tous les cas, et je crois que ce ne l’est probablement pas pour les droits américains de diffusion, mais l’option peut être utile. Ça devrait faire en sorte que le plus important flux de revenus de l’entreprise deviendra encore plus productif.