La concentration de Kim Clavel

Si le coup a été difficile à encaisser, les propos qu’elle a tenus en conférence de presse mardi portent à croire que ce moment d’adversité a exacerbé quelque chose chez elle : son désir de vaincre.

Habituellement, je suis une personne de beaucoup de mots, mais, aujourd'hui, je suis d'une concentration hors pair. Tout ce qui compte pour moi, en ce moment, c'est le 28 avril, il n'y a rien d'autre. Je sais qu'on a des plans et tout ça, mais le 28, c'est ma priorité. C'est une adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère, et je ne fais pas un camp d'entraînement à la légère.

Le 28, je vous le dis, vous allez voir une Kim rayonnante, qui s'amuse sur le ring et qui va être victorieuse ce soir-là, peu importe ce que Naomi va faire, peu importe sa tactique, sa technique, je vais m'adapter. On va vraiment être victorieuse ce soir-là.

Naomi, c'est Naomi Arellano Reyes, sa prochaine adversaire. La Mexicaine montre une fiche de 9 victoires en 11 combats et, surtout, 5 victoires par K-O.

« C'est une fille qui va arriver préparée. Les combats que j'ai vus d'elle, c'est une fille qui a un bon cardio, qui est intense, qui a une belle qualité de coup de poing, elle a cinq knock-out, c'est une fille qui frappe avec autorité, qui n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas ça qu'on fait. » — Une citation de Kim Clavel à propos de son adversaire, Naomi Arellano Reyes

J'ai regardé beaucoup de vidéos de Kim. C'est une boxeuse vraiment très forte. Mais moi aussi je me suis beaucoup préparée pour gagner ce combat , a pour sa part raconté Reyes par visioconférence de la Californie où elle est en camp d'entraînement.

C'est un des combats les plus importants de ma carrière d'être confronté à une boxeuse du niveau de Kim. Et ce sera la deuxième fois que je combats à l'extérieur de mon pays , a-t-elle poursuivi.

Ce combat, je le prends vraiment pour me construire pour un éventuel rematch contre Plata (Yesica, sa tombeuse de janvier dernier). Les petites choses que je n'ai pas faites contre Plata, qui m'ont coûté la victoire. D'être alerte défensivement, d'accrocher quand c'est le temps, de prendre l'espace dans le ring, d'aller me promener. Des choses que je n'ai pas faites, je veux les mettre en action le 28 , a dit Clavel.

Questionnée à savoir si cette approche peut-être davantage axée sur le résultat n’allait pas rendre ses combats moins spectaculaires, la boxeuse s’est faite rassurante.

Ça fait partie de ma personnalité. En 17 combats, il n'y a jamais un combat qui a été ennuyant, et ça, ça va toujours rester. Mais je pense que de le faire intelligemment, boxer pour gagner, ça ne va pas être un combat plate à regarder, c'est juste qu'il faut gagner. C'est important la victoire à ce moment-ci de ma carrière, et il ne faut pas que je laisse échapper ça.

Je suis affamée. J'ai hâte de me rebattre. Ça m'était arrivé en boxe amateur. J'avais perdu mon premier combat international contre une Roumaine, et ça avait été un combat très difficile, un reality check sur la scène internationale. Trois ans plus tard, au Championnat du monde, avec Danièle (son entraîneuse), au tirage au sort, on a la même boxeuse au premier combat, et je suis allé chercher la victoire, a raconté la Québécoise de 32 ans. Ça prend une force mentale, ça prend une concentration, ça prend du caractère, ça prend de la persévérance, et c'est ce que je vais avoir le 28.

Rendu à un certain niveau, c'est l'élite mondiale. Tout le monde est bon. C'est dans la tête que ça se passe. Il faut être fort mentalement, et on travaille beaucoup le cognitif, la concentration, c'est hyper important entre chaque round, à chaque moment, et de ne rien laisser à l'extérieur venir déranger mon intérieur.

En sous-carte

Dans une deuxième prise d'un combat initialement prévu le 16 mars dernier, et reporté en raison d’une blessure à son adversaire, la Française d'origine et Montréalaise d'adoption, Caroline Veyre (3-0-0, 0 K.-O.) a de nouveau rendez-vous avec sa compatriote Emma Gongora (6-2-0, 0 K.-O.).

En fait, Caroline, elle nous a dit qu'elle voulait éliminer toutes les Françaises de son chemin avant de progresser et de retrouver les meilleures de la division , a rigolé le promoteur Yvon Michel.

Gongora, c'est une adversaire de qualité et c'est un peu ça qu'on recherche. Je veux pouvoir monter une belle fiche, affronter de bonnes adversaires pour pouvoir avoir une bonne progression et je suis sûre et certaine que ce combat-là va m'être très bénéfique , a expliqué Veyre.

Sébastien Bouchard (19-2-1, 8 K-O), originaire de Baie-Saint-Paul, et qui revient d’une décision partagée, se mesurera à Fernando Altamirano Marquez (11-1-0, 9 K.-O.).

J'ai mis ça clair avec mon équipe, le pain et le beurre de Sébastien Bouchard c'est la pression physique, c'est de passer sur l'adversaire, d'arracher les derniers moments du combat. Pour la suite de ma carrière, ça va être mon pain et mon beurre encore une fois. On va travailler sur mes forces.

Le premier combat de la soirée opposera le montréalais Derek Pomerleau (5-0-0, 3 K.-O.) au slovène Aljaz Venko (5-3-1, 2 K-O).

Absent de la conférence de presse, Keith Hunter affrontera Mazlum Akdeniz pour le Championnat WBC Continental Americas Super Light, en clôture de gala.