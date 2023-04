Rory McIlroy rêve toujours au veston vert

Associated Press

Rory McIlroy a la tête pleine de souvenirs les dimanches sur le neuf de retour, mais deux de ses plus beaux n'ont rien à voir avec la conquête d'un trophée.

Le premier s'est produit en 2018 lorsqu’il a été jumelé à Tiger Woods au sein du dernier groupe au Championnat du circuit. Détenteur de quatre titres dans des tournois du grand chelem, McIlroy a cependant trébuché à sa dernière ronde à East Lake, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir le meilleur siège en ville pour observer Woods décrocher une première victoire en cinq ans.

L'autre a eu lieu l'an dernier, dans l'allée menant au chalet de l'Augusta National, où McIlroy a calé son coup d'approche d'une fosse de sable au 18e trou pour conclure son Tournoi des maîtres, juste avant que Collin Morikawa n'en fasse autant derrière lui.

Lors du dernier tournoi ici, je suis parti la tête haute en me disant que j'avais bien joué, comme c'est le cas pour bien d'autres golfeurs également , a évoqué McIlroy mardi, en pointant une photo accrochée au mur où le Nord-Irlandais est debout dans la fosse de sable, son bâton levé vers le ciel et un grand sourire accroché au visage.

Qu'est-ce qui pourrait surpasser ces deux souvenirs ce dimanche? Peut-être un veston vert, qui lui permettrait de compléter le grand chelem.

Cette sortie de la fosse de sable, qui a entraîné des rugissements de la foule dignes de ceux qui accompagnaient Woods à son apogée, a permis à McIlroy de jouer 64 pour ainsi égaler la meilleure ronde de l'histoire du Tournoi des maîtres et terminer en 2e place, à trois coups de l'éventuel vainqueur du tournoi, Scottie Scheffler.

Cette prestation permet à McIlroy d'aborder son 15e Tournoi des maîtres avec plus de confiance.

La seule chose que je puisse dire, c'est que ça m'a prouvé que j'avais l'étoffe nécessaire, a expliqué McIlroy. Même si je n'ai jamais vraiment été dans la course au titre, une partie de moi-même croyait que c'était possible sur le neuf de retour l'an dernier. Jouer comme je l'ai fait, et ressentir ces émotions, dans ma tête du moins, ç'a été comme une espèce de déclic.

Donc, chaque fois que je vois cette photo ou la vidéo de Collin et moi après notre exploit, ça me donne de l'énergie , a-t-il renchéri.

Cette énergie n'a pas toujours été positive à l'Augusta National. Après tout, McIlroy aurait dû enfiler son premier veston vert il y a 12 ans, n'eût été une déconfiture légendaire.

Et si quelqu'un en connaît un rayon sur les cicatrices du passé, c'est bien Woods. L'Américain a disputé une ronde d'entraînement avec McIlroy lundi, et le détenteur de cinq titres du Tournoi des maîtres est peut-être le seul golfeur qui croit encore plus au Nord-Irlandais que lui-même.

Ce n'est qu'une question de temps. Rory a le talent. Il a le jeu. Il a tous les outils nécessaires , a évoqué Woods, le dernier golfeur en lice après Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player et Jack Nicklaus à avoir complété le grand chelem.

L'an dernier, il a bien fait. Il s'est placé en position pour l'emporter, a rappelé Woods. Mais ce n'est qu'une question de temps, que ce soit cette année, l'an prochain ou dans un avenir rapproché, il y parviendra. Il complétera son grand chelem. Ce n'est qu'une question de temps.

Et cette semaine pourrait être la bonne. Le jeu de McIlroy est de toute évidence à point. Il a triomphé à Dubaï en janvier et a terminé 2e à Bay Hill avant d'accéder au carré d'as du Championnat par trous il y a quelques semaines, où il s'est finalement incliné devant Cameron Young.

Ces résultats, jumelés au fait que McIlroy a appris à négocier l'Augusta National, expliquent pourquoi les preneurs aux livres l'ont choisi parmi les favoris pour l'emporter en compagnie du champion en titre, Scheffler.

Et la réponse viendra dimanche, sur le 18e vert.