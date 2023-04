Un casque de hockey pour détecter les commotions cérébrales

Sensibilisé très tôt à cet enjeu durant sa carrière professionnelle de 15 ans, Mathieu Falbriard a poussé sa réflexion plus loin à l'École polytechnique de Lausanne pendant son doctorat en analyse du mouvement.

C’est là qu'a germé l’idée de développer des capteurs et des algorithmes pour fournir une évaluation en temps réel du risque de commotion cérébrale.

Il y a deux ans, il s'est associé à un autre ingénieur, Tom Bertrand, un ancien joueur de rugby, lui aussi sensible aux problèmes des chocs crâniens. Ils ont fondé ensemble la société Bearmind.

Il parle avec enthousiasme du casque révolutionnaire qu'ils ont mis au point.

C’est une technologie qui est faite de deux types de capteurs, a-t-il expliqué à Radio-Canada Sports depuis la Suisse. Il y a un capteur de mouvement qui va nous donner l’information sur comment le casque bouge lors de l’impact et il y a les capteurs de force à l’intérieur du casque qui nous donnent des informations sur l’intensité de cet impact : où il a eu lieu, l’angle. Et avec toutes ces informations, on a des algorithmes qui estiment les potentiels de risques au sein du cerveau.

Mathieu Falbriard pense que la saison prochaine, toutes les données pourront être transmises en temps réel.

Cette année, c'était à la fin des matchs que nous pouvions fournir ce rapport. Mais il est clair que nous ne voulons pas nous substituer au rôle du médecin. Il y aura toujours besoin d’un médecin. Ce que nous faisons, c’est de donner au médecin des informations supplémentaires pour l'aider dans son diagnostic. Notre objectif à court terme, c’est de pouvoir intervenir lors des matchs, en temps réel, pour donner toutes informations sur les risques de retour au jeu pour le joueur , a-t-il ajouté.

Mais notre analyse ne s’arrête pas là. Nous pouvons aussi donner au médecin des informations à plus long terme sur l’état de santé du joueur qui aurait subi trop d’impacts. Ces algorithmes permettent donc d’analyser la force de l'impact et l'état de santé du joueur. On va pouvoir les comparer à l’historique du joueur, mais aussi d'autres joueurs, ce qui permettra de savoir si l’impact a déjà été observé et quels sont les symptômes communs , a-t-il indiqué.

« Tout cela permettra d’éviter des histoires dramatiques ou des fins de carrière qui auront des conséquences à long terme sur la santé des joueurs. » — Une citation de Mathieu Falbriard, ingénieur

Le mariage de ces capteurs intégrés dans les casques et des algorithmes permettront un meilleur suivi des performances cognitives dans le sport, mais aussi dans d'autres domaines à risque, selon lui.

Le procédé a déjà dépassé le stade clinique des essais et est maintenant mis à la disposition des équipes professionnelles de hockey en Suisse. Le Lausanne HC et le HC Lajoie, où a joué Mathieu Falbriard, sont parmi celles qui les utilisent.

On sait que, dans le sport de haut niveau, les joueurs, les entraîneurs et le personnel dirigeant peuvent souvent cacher certains symptômes et accélérer le retour au jeu, selon l'importance du match ou de la compétition. Quand il s’adresse à eux, Mathieu Falbriard a-t-il l'impression d’être comme un petit caillou dans le soulier?

On ne veut pas sortir constamment un joueur de la glace, a répondu l'ingénieur. On est bien conscient que le joueur a envie de jouer, le club veut que son joueur joue le plus longtemps possible. Notre but est de permettre au club d’être plus proactif dans cette gestion des impacts détectés à la tête et pas seulement attendre la commotion ou la grosse commotion qui fait que le joueur sera absent pendant plusieurs mois.

Quand son partenaire et lui ont approché les équipes professionnelles, l’accueil était plutôt froid au début, car les intérêts des chercheurs ne croisent pas forcément ceux des dirigeants.

En discutant avec les différents acteurs de cet écosystème, il a fallu que l’on s’adapte à leur réalité, à leur quotidien. Ils ont rapidement compris que toutes ces informations qui rayonnent au sein du club ont une certaine importance. Aujourd’hui, tous les joueurs à qui on a proposé le système l’utilisent. Cela les rassure même de savoir que c’est étudié, modulé et que s’il y a une alerte, le médecin sera informé. En plus, le capteur pèse 25 grammes, donc comparé avec le poids d’un casque, ce n’est rien du tout et tout cela a été très bien reçu , a-t-il déclaré.

Avec toutes ces données colligées depuis un an, la rigueur scientifique n’est plus à prouver. La société Bearmind travaille avec quatre laboratoires, deux de l’École polytechnique de Lausanne et deux de l’Hôpital universitaire de Lausanne.

D’ici quelques mois, ils vont publier les résultats de tous leurs tests. À terme, ce système permettra à l’athlète et à son équipe d’avoir un suivi de santé neurologique.

Une collaboration avec Montréal

Mathieu Falbriard et son associé viennent régulièrement à Montréal, une plaque tournante dans la fabrication des casques. Il leur a fallu tout de même convaincre avant de trouver un fabricant.

Je ne vous cacherais pas qu’il y a quelques études comme la nôtre qui leur ont été proposées. Évidemment pas aussi abouties. Une fois convaincu, nous avons trouvé notre fabricant et, depuis, nous avons fait de nombreux voyages pour améliorer notre système , a-t-il conclu.

Mathieu Falbriard nous a confié que quatre nouvelles équipes professionnelles de hockey en Suisse vont adopter leur système la saison prochaine. Quand on lui demande s’il pense qu'il pourrait un jour être adopté par le Canadien de Montréal, ses yeux s’illuminent comme s’il venait de recevoir son cadeau de Noël.

Une affaire à suivre.