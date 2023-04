Leylah Annie Fernandez en mode express à Charleston

La Canadienne s'est imposée en deux manches de 6-3 et 6-2, en 1 h 12 min, contre sa rivale de 34 ans, classée 330e du monde.

Leylah Annie Fernandez Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Fernandez, 51e au classement de la WTA, porte donc sa fiche en simple cette saison à 11 victoires contre 7 défaites.

À son dernier tournoi à Miami il y a deux semaines, elle avait été sortie dès le deuxième tour. En revanche, elle a atteint la finale en double du tournoi floridien avec l'Américaine Taylor Towsend.

Malgré un maigre taux de réussite de 43 % sur ses premières balles de service, la Québécoise s'est bien reprise avec sa seconde avec laquelle elle n'a cédé que 7 points sur 29.

Au prochain tour, Fernandez affrontera l'Espagnole Paula Badosa, 12e tête de série et 33e à la WTA, qui a éliminé l'Égyptienne Mayar Sherif 6-3 et 6-1 plus tôt dans la journée.

Il s'agira du troisième affrontement entre les deux joueuses. Badosa l'a emporté chaque fois, en huitièmes de finale à Indian Wells l'an dernier et en qualifications à Auckland en 2020.

En 2022, Fernandez avait vu son parcours en simple à Charleston s'arrêter au deuxième tour.

Lundi, la Canadienne Katherine Sebov, 148e au monde et issue des qualifications, a enlevé son match de premier tour.

Elle subira un gros test à son prochain duel alors qu'elle se mesurera à la Suisse Belinda Bencic (no 4), 11e au classement WTA, détentrice d'un laissez-passer au premier tour.