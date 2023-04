La LNH réfléchit à la pertinence de ses soirées de sensibilisation à la diversité

Les ligues professionnelles et les équipes misent souvent sur les soirées rendant hommage à la fierté gaie pour améliorer la visibilité et la tolérance envers les personnes issues de la communauté LGBTQ+, et la LNH est l'un des circuits qui en font le plus à ce chapitre.

La LNH a créé des chandails uniques, conçus par des artistes de la communauté LGBTQ+, leur a accordé une scène pour s'exprimer, a mis sur pied des kiosques d'information et même a encouragé la présentation de numéros orchestrés par des personnages drag. Et ça fonctionne très bien.

Cependant, pour la première fois cette saison, six joueurs de la ligue, dont l'ancien joueur du Canadien de Montréal Eric Staal, maintenant avec les Panthers de la Floride, ont récemment fait le choix de ne pas porter le chandail multicolore de leur équipe à l'occasion d'une soirée dédiée à la cause, soit en raison de leurs croyances religieuses (James Reimer et les frères Staal) ou par crainte de représailles du gouvernement russe à cause d’une loi du Kremlin qui interdit la promotion de l’homosexualité (Ilya Lyubushkin, Ilya Samsonov et Ivan Provorov).

En conséquence, le commissaire Gary Bettman a dit qu'il allait devoir réévaluer l'avenir de ces soirées de sensibilisation.

Des refus qui parasitent le message

La décision de Gary Bettman préoccupe certains partisans et militants de la cause LGBTQ+, qui estiment que c'est un symptôme du climat politique actuel limitant la liberté d'expression, la santé et la participation sportive des personnes transgenres aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde.

Et elles menacent maintenant la tenue de ces événements de sensibilisation, qui sont pourtant censés être amusants et utiles à la société.

Il est tout à fait juste de dire que le paysage politique actuel contribue en quelque sorte à légitimer les personnes qui font le choix de ne pas participer à des événements de sensibilisation destinés à démontrer leur appui envers les personnes marginalisées de la société , explique Hudson Taylor, directeur général et fondateur d'Athlete Ally, une organisation qui travaille avec des équipes et des ligues pour promouvoir l'inclusivité LGBTQ+.

Cette saison, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York et le Wild du Minnesota ont refusé de prendre part à une période d'échauffement avec le chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Et une quatrième équipe, les Blues de Saint Louis, pourrait bientôt se joindre au mouvement. Les Rangers et le Wild sont revenus sur leur décision de faire porter le chandail multicolore à leurs joueurs pendant une période d'échauffement, sans préciser les motifs derrière leur volte-face.

Mardi, les Maple Leafs ont aussi annoncé leur décision de ne pas enfiler ce chandail pendant la période d'échauffement de leur match prévu en soirée.

L'organisation torontoise a rappelé qu'elle tenait une soirée spéciale pour rendre hommage à la communauté LGBTQ+ depuis 2017, mais qu'elle n'avait jamais enfilé de chandail arc-en-ciel auparavant.

Les Leafs ont précisé que du ruban arc-en-ciel sera offert aux joueurs pendant la période d'échauffement. Ils ont ajouté que d'autres événements doivent avoir lieu pendant la soirée.

Les joueurs des Leafs et leur entraîneur-chef Sheldon Keefe ont revêtu un t-shirt multicolore pendant une mêlée de presse mardi matin, avant leur duel face aux Blue Jackets de Columbus.

Après que des joueurs et des équipes eurent décidé de ne pas participer à ces soirées rendant hommage à la communauté LGBTQ+, Gary Bettman a mentionné que la ligue évaluera pendant l'été sa manière d'exprimer son soutien lors de ces soirées de sensibilisation.

Il a ajouté que ces refus étaient une distraction de tout ce que nos équipes et notre ligue font par conviction .

La LNH fait son travail de sensibilisation à la diversité et aux communautés LGBTQ+. Photo : NHL

Le commissaire Bettman a également souligné que la plupart des joueurs, des équipes et du personnel de la ligue soutiennent les soirées rendant hommage à la communauté LGBTQ+.

La LNH travaille en partenariat depuis une décennie avec You Can Play Project, un organisme qui milite pour la participation aux événements sportifs des personnes issues de la communauté LGBTQ+.

Avant cette saison, aucun joueur de la LNH n'avait refusé de participer aux soirées de sensibilisation consacrées à cette communauté.

Le Canadien présente jeudi sa soirée LGBTQ+ dans le cadre de la visite des Capitals de Washington au Centre Bell.

Les joueurs montréalais prendront part à la période d'échauffement avec des chandails et du ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel sur la lame de leurs bâtons. Ils seront ensuite vendus aux enchères au profit d'organismes.